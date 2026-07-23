Midtjylland Teknik Direktörü Mike Tullberg: 'Skordan dolayı rahatım'

23 Temmuz
Beşiktaş-FC Midtjylland
1-0
23 Temmuz
Qarabag FK-CSKA Sofya
0-0
23 Temmuz
Zilina-GKS Katowice
2-1
23 Temmuz
Aluminij-FC Dinamo City
1-1
23 Temmuz
Paksi SE-Panathinaikos
1-2
23 Temmuz
Vojvodina-Ajax
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Polissya Zhytomyr-Kopenhag
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NK Varazdin-Jablonec
3-2
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Borac BL-Petrocub
3-0
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Lugano-Dukagjini
1-0
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2-0
23 Temmuz
LNZ Cherkasy-Gent
0-0
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23 Temmuz
Rijeka-Derry City
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NK Bravo-KF Shkendija
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Shelbourne-Nomme Kalju
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23 Temmuz
NSI Runavik-Koper
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Stjarnan-Ilves
1-0
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Partizan-Una Strassen
4-0
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FCSB-Auda
2-3
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BATE Borisov-Sion
1-1
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Santa Coloma-Rapid Wien
1-3
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Paide -Zira
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Malisheva-Hibernian
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FK Liepaja-Austria Wien
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Alashkert FC-CFR Cluj
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Panevezys-Tobol Kostanay
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Flora Tallinn-TNS
1-0
23 Temmuz
HJK-Coleraine
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RFS-Vestri
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Tromsoe-H. Kralove
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Rakow-Valletta
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Dunajska Streda-Velez Mostar
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AEK Larnaca-Beitar Jerusalem
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ML Vitebsk-Sutjeska
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GAIS-FC Nordsjaelland
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Zimbru-FC Noah
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3-0
23 Temmuz
Valur-Zrinjski Mostar
1-0

Midtjylland Teknik Direktörü Mike Tullberg: "Skordan dolayı rahatım"

Midtjylland Teknik Direktörü Mike Tullberg, Beşiktaş karşısında alınan 1-0'lık yenilgiye rağmen takımının performansından memnun olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 23:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Midtjylland Teknik Direktörü Mike Tullberg: 'Skordan dolayı rahatım'
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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 yenilen Danimarka ekibi Midtjylland'da teknik direktör Mike Tullberg, sonuçtan ve oyundan memnun olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tullberg, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"'KIRMIZI KART DOĞRUDUR' DİYEBİLİRİZ"

Maça iyi başlayamadıklarını belirten Danimarkalı çalıştırıcı, "Mücadelenin başında bir şans yakaladık ama bunu değerlendiremedik. Sonra kırmızı kart gördük. Hakem sahada bunu verdiyse 'Kırmızı kart doğrudur' diyebiliriz. Takımın oynadığı oyundan memnunum ve gururluyum. Maçın bir kısmında 4-4-1'den 5-3-1'e geçmek zorunda kaldık. Sistem değişikliğinden sonra Beşiktaş'ı iyi tuttuğumuzu düşünüyorum. Beşiktaş ilk yarıda önemli pozisyonları değerlendiremedi. Biraz şanslıydık. Ancak sonuçtan ve takımın gösterdiği performanstan memnunum." ifadelerini kullandı.

"SKORDAN DOLAYI BİRAZ RAHATIM"

Avrupa kupalarında tecrübeli bir takım olduklarını vurgulayan Mike Tullberg, "Avrupa'da oynamayı iyi biliyoruz. Ben 41 maçta görev aldım. Bir golden fazla bir skorla yenilmedim. O yüzden bugünkü skordan dolayı biraz rahatım. Tabii ki 11'e 11 oynasak daha iyi olabilirdi ama şartlar bu şekilde gelişti. Beşiktaş taraftarı çok özel bir atmosfer oluşturuyor. 6 yıl Borussia Dortmund'da çalıştım. Dortmund'un da taraftarları çok iyi. Ancak burada kesinlikle taraftarın oyunculara verdiği güç çok özel. Dolayısıyla her Beşiktaş taraftarı bu oluşturduğu atmosferle gurur duymalı." şeklinde konuştu.

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