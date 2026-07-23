Alanyaspor ile Amed Sportif Faaliyetler yenişemedi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Alanyaspor, Burdur MAKÜ Stadyumu'nda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı.
Müsabaka, 16. dakikada Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ve 44. dakikada Amed Sportif Faaliyetleri'nden Berk Kızıldemir'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi.
Müsabaka, 16. dakikada Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ve 44. dakikada Amed Sportif Faaliyetleri'nden Berk Kızıldemir'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi.