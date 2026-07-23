Mavericks, Knicks'in teklifini karşıladı; Cisse takımda kaldı

Dallas Mavericks, kısıtlı serbest oyuncu statüsündeki Moussa Cisse ile yeniden sözleşme imzaladı. Böylece Teksas ekibi, New York Knicks'in genç pivota yaptığı teklifi karşılamış oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüp, çarşamba günü duyurduğu anlaşmanın mali şartlarını açıklamazken, çok sayıda habere göre Mavericks, Knicks'in iki yıl ve 4.7 milyon dolar değerindeki teklifini karşıladı.
Geçtiğimiz yıl Memphis Üniversitesi'nden draft edilmeden NBA'e adım atan Cisse, ilk sezonunu Mavericks'te çift yönlü kontratla geçirmişti.
2.11 metre boyundaki genç pivot, Dallas'a Dereck Lively II ve Daniel Gafford'ın arkasında uzun rotasyonunda önemli bir derinlik kazandırıyor.
Cisse, 2025-26 sezonunun son maçında Chicago Bulls karşısında topladığı 20 ribaundla Roy Tarpley'in Mavericks tarihindeki çaylak ribaund rekoruna ortak olmuştu.
Genç uzun, geçen sezon 38 maçta biri ilk beş olmak üzere görev alırken; 4.5 sayı, 5.7 ribaund, 1.2 blok ve 13.9 dakika ortalamaları yakaladı. Cisse, maç başına blok ortalamasında ise çaylak oyuncular arasında üçüncü sırada yer aldı.
Geçtiğimiz yıl Memphis Üniversitesi'nden draft edilmeden NBA'e adım atan Cisse, ilk sezonunu Mavericks'te çift yönlü kontratla geçirmişti.
2.11 metre boyundaki genç pivot, Dallas'a Dereck Lively II ve Daniel Gafford'ın arkasında uzun rotasyonunda önemli bir derinlik kazandırıyor.
Cisse, 2025-26 sezonunun son maçında Chicago Bulls karşısında topladığı 20 ribaundla Roy Tarpley'in Mavericks tarihindeki çaylak ribaund rekoruna ortak olmuştu.
Genç uzun, geçen sezon 38 maçta biri ilk beş olmak üzere görev alırken; 4.5 sayı, 5.7 ribaund, 1.2 blok ve 13.9 dakika ortalamaları yakaladı. Cisse, maç başına blok ortalamasında ise çaylak oyuncular arasında üçüncü sırada yer aldı.