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Juventus'ta maaşlar açıklandı! Zirvede Kenan Yıldız var

Juventus'ta futbolcuların yıllık brüt maaşlar belli oldu. Listenin zirvesinde Kenan Yıldız yer alırken, Zeki Çelik de en çok kazanan isimler arasında yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 14:30
Haber: Sporx.com dış haberler
Juventus'ta maaşlar açıklandı! Zirvede Kenan Yıldız var
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Juventus'ta futbolcuların yıllık brüt maaşları gündem oldu.

Tuttosport'un yayımladığı listeye göre milli futbolcu Kenan Yıldız, yıllık 15,3 milyon euro ile takımın en çok kazanan oyuncusu olurken, Zeki Çelik ise 5,1 milyon euroluk maaşıyla listenin üst sıralarında yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KENAN YILDIZ ZİRVEDE

Listede Kenan Yıldız'ın ardından Jonathan David 14,8 milyon euro, Bremer ise 11,1 milyon euro ile ilk üç sırada yer aldı. Openda ve Douglas Luiz 9,2 milyon euro, Conceiçao ise 8,8 milyon euro yıllık brüt maaş alıyor.

ZEKİ ÇELİK İLK 20'DE

Milli futbolcu Zeki Çelik, yıllık 5,1 milyon euroluk brüt maaşıyla Juventus'un en çok kazanan oyuncuları arasında 16. sırada yer aldı. Listenin devamında Di Gregorio ve Joao Mario 4,6 milyon euro, Thuram 4,6 milyon euro, Rugani ise 4,1 milyon euro maaşla bulunuyor.

İŞTE JUVENTUS'UN MAAŞ LİSTESİ




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