Aliağa FK, Sercan Demirkıran'la imzaladı

2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Aliağa Futbol, Altınordu'dan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Sercan Demirkıran'ı kadrosuna dahil etti. Sarı-siyahlılar Sercan Demirkıran'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Altınordu'da profesyonel olan ve geçen sene Güzide Gebzespor Kulübü'nde oynayan Sercan, U14 ve U17 Milli Takım forması da giydi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ALTINORDU'DAN VEDA MESAJI
Altınordu, Sercan Demirkıran'ın transferiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
"12 yaşında geldiği kulübümüzde 8 yıl boyunca forma giyen Sercan Demirkıran, Aliağa FK'ya transfer oldu. Altyapı takımlarımızdan A takımımıza kadar uzanan bu şanlı yolculukta, armamıza verdiğin tüm emekler için teşekkür ederiz. Altınordu FK olarak her zaman seninle gurur duyacağız. Yolun açık olsun Sercan."
OKTAY KANCI GİTTİ
Aliağa FK'da 3 sezondur forma giyen sol bek Oktay Kancı ile yollar ayrıldı. Yapılan resmi açıklamada, "Üç sezondur başarıyla formamızı terleten ve kazanılan başarılarda büyük emeği olan futbolcumuz Oktay Kancı'yla karşılıklı görüşmeler sonrasında yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oktay'a emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Altınordu, Sercan Demirkıran'ın transferiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
"12 yaşında geldiği kulübümüzde 8 yıl boyunca forma giyen Sercan Demirkıran, Aliağa FK'ya transfer oldu. Altyapı takımlarımızdan A takımımıza kadar uzanan bu şanlı yolculukta, armamıza verdiğin tüm emekler için teşekkür ederiz. Altınordu FK olarak her zaman seninle gurur duyacağız. Yolun açık olsun Sercan."
OKTAY KANCI GİTTİ
Aliağa FK'da 3 sezondur forma giyen sol bek Oktay Kancı ile yollar ayrıldı. Yapılan resmi açıklamada, "Üç sezondur başarıyla formamızı terleten ve kazanılan başarılarda büyük emeği olan futbolcumuz Oktay Kancı'yla karşılıklı görüşmeler sonrasında yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oktay'a emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.