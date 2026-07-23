2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Fethiyespor, stoper Cengiz Demir'i renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Transferle ilgili kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Fethiyespor'umuz Antalyaspor altyapısından yetişen ve son olarak Serikspor'da forma giyen Cengiz Demir ile anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde Süper Lig'de 26 kez forma giyen Cengiz Demir, Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Cengiz Demir'e kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Cengiz Demir Fethiyespor'da
Fethiyespor, son olarak Serikspor forması giyen stoper Cengiz Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı.
SPORX AI BAKIŞI
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