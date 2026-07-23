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Galatasaray'ın itirazı var

Galatasaray, 10+4 yabancı kuralının transfer dönemi içerisinde değiştirilmesine karşı çıkıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 09:14
Haber: Milliyet
Galatasaray'ın itirazı var
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yabancı kontenjanında değişiklik istemesine, Galatasaray'dan farklı tepki geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 10'u koşulsuz, 4'ü de 23 yaş altı 4 yabancı olmak üzere 10+4 olarak tanımlanan düzenlemenin transfer dönemi öncesinde değiştirilmesini isteyen sarı-kırmızılılara Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) net bir cevap vermiş, bu sezon böyle bir değişimin yaşanmayacağını kesin bir dille açıklamıştı.

ICARDI BUNDAN GİTTİ

Cim-Bom şimdi bunun yeniden dile getirilmesine karşı çıktı.

Sarı-kırmızılıların, bütün planlamasını 10+4'e göre yaptığı ve olası bir değişikliğe tepki gösterileceği belirtildi.

TFF'nin kesin yanıtının ardından İcardi ayrılığının bundan dolayı gerçekleştiğini belirten Galatasaray cephesi, Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün önceki günkü maç sonrasındaki 12+2 çıkışına ihtimal vermediklerini dile getirdi.

O KONTENJAN 10 NUMARAYA

Galatasaray'da İcardi'nin ayrılığı sonrası açılan 23 yaş üstü tek kontenjanın 10 numara pozisyonuna ayrıldığı belirtildi. Bruno Fernandes, Brahim Diaz gibi önemli isimlerle ilgilenen sarı-kırmızılıların bu pozisyona sansasyonel bir hamle gerçekleştirmek istediği bildirildi.

Cim-Bom'da 10 numara dışında, yabancı transferinde 23 yaş altı kontenjan çerçevesinde 2 hamle daha yapılabileceğinin altı çizildi. Yedek forvet ve kanat takviyesinin genç yabancılar arasında olacağı belirtildi.  

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