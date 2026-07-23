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Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yusuf Akçiçek'i yeniden kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, genç savunmacı için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 09:05 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 09:51
Haber: Sabah
Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya!
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Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunma hattına bir takviye daha yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin, eski yıldızlarından birini yeniden gündemine aldığı öğrenildi.

EZELİ RAKİPLER KARŞI KARŞIYA

Söz konusu oyuncunun transferi için yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transfer çalışmaları kapsamında savunma hattına takviye planlayan Fenerbahçe'de tanıdık bir isim gündeme geldi. Kulübün altyapısından yetişen Yusuf Akçiçek'in yeniden kadroya kazandırılması amaçlanıyor.

ESKİ TAKIMINA SICAK BAKIYOR

Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de oynayan 20 yaşındaki stoper için harekete geçmeyi planlıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın 2023-2024 sezonunda beraber çalıştığı ve ilk kez A takımda görev verdiği genç savunmacıyı çok beğendiği dile getirildi. Sol stoperde oynayan Yusuf'un Al Hilal'le Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen 2006 doğumlu yıldızın Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Eylül 2025'te Fenerbahçe'den Al Hilal'e transfer olan Yusuf Akçiçek, kulüp tarihine adını yazdırmıştı.22 milyon euroluk bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekibine satılan Yusuf, kulüp tarihine en fazla para kazandıran oyuncular arasına girmişti.

GALATASARAY DA İSTİYOR

Yusuf Akçiçek konusunda Galatasaray'ın da devrede olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk'un 20 yaşındaki stoperi çok beğendiği ve kadrosunda görmek istediği kaydedildi. Yusuf'la ilgili Galatasaray'ın da Al Hilal'le görüşmeler yapmayı planladığı belirtildi.

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