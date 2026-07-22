Bucks, Jonathan Kuminga için yeniden devrede

Milwaukee Bucks, Jonathan Kuminga yarışına yeniden dahil oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Evan Sidery'nin haberine göre Bucks, kısıtlı serbest oyuncu statüsündeki Kuminga'yı Atlanta Hawks'tan sign-and-trade (imzala ve takas et) yöntemiyle kadrosuna katma ihtimalini yeniden değerlendirmeye başladı.
Haberde, Milwaukee'nin kısa süre önce Denver Nuggets forveti Peyton Watson'ı da takip ettiği, ancak rotasını yeniden Kuminga'ya çevirdiği belirtildi. Bucks'ın, oyuncu Golden State Warriors forması giyerken ve şubat ayındaki takas döneminde Atlanta'ya gönderilmeden önce de Kuminga için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.
Bu gelişme, Bucks'ın Giannis Antetokounmpo'nun Miami Heat'e gönderildiği büyük takasın ardından kadrosunu yeniden şekillendirmeye devam ettiği dönemde yaşandı.
Geçen sezonu 32 galibiyet, 50 mağlubiyetle tamamlayarak play-off dışında kalan Milwaukee, Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Myles Turner ile piyangodan seçilen çaylaklar Brayden Burries ve Nate Ament etrafında genç bir çekirdek oluşturma yoluna gitti.
23 yaşındaki Kuminga'nın da bu yapılanmaya uygun bir parça olduğu değerlendiriliyor.
Genç forvet, Atlanta'ya takas edildikten sonra çıktığı 16 maçta 12.3 sayı, 5.3 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakalarken, sahadan %47.6, üç sayı çizgisinin gerisinden ise %34.6 isabet oranıyla oynadı.
Bu rakamlar Golden State'teki rolüne kıyasla daha sınırlı bir hücum sorumluluğuna işaret etse de Kuminga daha önce çok daha yüksek seviyede üretim yapabileceğini göstermişti.
Kuminga, 2023-24 sezonunda 16.1 sayı ortalaması yakalarken sahadan %52.9 isabet oranıyla oynadı ve pota çevresindeki en verimli bitiricilerden biri ile açık alanda en tehlikeli skor üreticilerinden biri olarak öne çıktı.
Beş NBA sezonunda ise kariyer ortalamaları 12.5 sayı ve 4.2 ribaund olarak kayıtlara geçti.
Atlanta'nın sezon başında Kuminga'nın 24.3 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmaması, genç oyuncuyu kısıtlı serbest oyuncu konumuna getirirken yeni sözleşmesinin büyük ihtimalle sign-and-trade yoluyla gerçekleşeceği yönündeki beklentileri de artırdı.
Öte yandan Kuminga'yı takip eden tek takım Milwaukee değil.
LeBron James'i kadrosuna katamaması halinde Cleveland Cavaliers'ın da en güçlü adaylardan biri olduğu belirtiliyor.
Haberlere göre Cavaliers, James'in kararını beklerken Atlanta ile olası sign-and-trade senaryolarını görüştü.
Geçen sezonu 52 galibiyet ve 30 mağlubiyetle tamamlayan Cleveland, Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons'ı yedi maç sonunda eleyerek Doğu Konferansı finallerine yükselmiş, ancak daha sonra şampiyonluğa ulaşan New York Knicks'e süpürülmüştü.
Los Angeles Lakers da Kuminga ile ilgilenen ekipler arasında yer alıyor.
Haberlere göre Hawks, Jarred Vanderbilt ve Lakers'ın 2032 yılı birinci tur draft hakkı takas opsiyonunu içeren bir pakete sıcak bakıyor.
Lakers bu yaz Walker Kessler, Quentin Grimes, Collin Sexton, Sandro Mamukelashvili ve Kevon Looney'i kadrosuna katmasına rağmen, kanat rotasyonu için hâlâ bir kadro yerini boş tutuyor.
Milwaukee açısından bakıldığında ise Kuminga, yeniden yapılanma sürecinde yüksek potansiyele sahip bir yatırım anlamına geliyor.
Bucks, Giannis takasında Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis ve çok sayıda gelecekteki birinci tur draft hakkını almış, ardından draftta 10. sıradan Brayden Burries'i, 13. sıradan ise Nate Ament'i seçmişti.
Milwaukee ayrıca Detroit Pistons'tan Caris LeVert'i kadrosuna katarken, Ousmane Dieng ve Gary Trent Jr. ile yeniden sözleşme imzaladı. Kulüp genç oyuncu derinliğini artırırken uzun vadeli maaş bütçesinde de esneklik sağlamayı hedefledi.
Haberde, Milwaukee'nin kısa süre önce Denver Nuggets forveti Peyton Watson'ı da takip ettiği, ancak rotasını yeniden Kuminga'ya çevirdiği belirtildi. Bucks'ın, oyuncu Golden State Warriors forması giyerken ve şubat ayındaki takas döneminde Atlanta'ya gönderilmeden önce de Kuminga için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.
Bu gelişme, Bucks'ın Giannis Antetokounmpo'nun Miami Heat'e gönderildiği büyük takasın ardından kadrosunu yeniden şekillendirmeye devam ettiği dönemde yaşandı.
Geçen sezonu 32 galibiyet, 50 mağlubiyetle tamamlayarak play-off dışında kalan Milwaukee, Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Myles Turner ile piyangodan seçilen çaylaklar Brayden Burries ve Nate Ament etrafında genç bir çekirdek oluşturma yoluna gitti.
23 yaşındaki Kuminga'nın da bu yapılanmaya uygun bir parça olduğu değerlendiriliyor.
Genç forvet, Atlanta'ya takas edildikten sonra çıktığı 16 maçta 12.3 sayı, 5.3 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakalarken, sahadan %47.6, üç sayı çizgisinin gerisinden ise %34.6 isabet oranıyla oynadı.
Bu rakamlar Golden State'teki rolüne kıyasla daha sınırlı bir hücum sorumluluğuna işaret etse de Kuminga daha önce çok daha yüksek seviyede üretim yapabileceğini göstermişti.
Kuminga, 2023-24 sezonunda 16.1 sayı ortalaması yakalarken sahadan %52.9 isabet oranıyla oynadı ve pota çevresindeki en verimli bitiricilerden biri ile açık alanda en tehlikeli skor üreticilerinden biri olarak öne çıktı.
Beş NBA sezonunda ise kariyer ortalamaları 12.5 sayı ve 4.2 ribaund olarak kayıtlara geçti.
Atlanta'nın sezon başında Kuminga'nın 24.3 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmaması, genç oyuncuyu kısıtlı serbest oyuncu konumuna getirirken yeni sözleşmesinin büyük ihtimalle sign-and-trade yoluyla gerçekleşeceği yönündeki beklentileri de artırdı.
Öte yandan Kuminga'yı takip eden tek takım Milwaukee değil.
LeBron James'i kadrosuna katamaması halinde Cleveland Cavaliers'ın da en güçlü adaylardan biri olduğu belirtiliyor.
Haberlere göre Cavaliers, James'in kararını beklerken Atlanta ile olası sign-and-trade senaryolarını görüştü.
Geçen sezonu 52 galibiyet ve 30 mağlubiyetle tamamlayan Cleveland, Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons'ı yedi maç sonunda eleyerek Doğu Konferansı finallerine yükselmiş, ancak daha sonra şampiyonluğa ulaşan New York Knicks'e süpürülmüştü.
Los Angeles Lakers da Kuminga ile ilgilenen ekipler arasında yer alıyor.
Haberlere göre Hawks, Jarred Vanderbilt ve Lakers'ın 2032 yılı birinci tur draft hakkı takas opsiyonunu içeren bir pakete sıcak bakıyor.
Lakers bu yaz Walker Kessler, Quentin Grimes, Collin Sexton, Sandro Mamukelashvili ve Kevon Looney'i kadrosuna katmasına rağmen, kanat rotasyonu için hâlâ bir kadro yerini boş tutuyor.
Milwaukee açısından bakıldığında ise Kuminga, yeniden yapılanma sürecinde yüksek potansiyele sahip bir yatırım anlamına geliyor.
Bucks, Giannis takasında Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis ve çok sayıda gelecekteki birinci tur draft hakkını almış, ardından draftta 10. sıradan Brayden Burries'i, 13. sıradan ise Nate Ament'i seçmişti.
Milwaukee ayrıca Detroit Pistons'tan Caris LeVert'i kadrosuna katarken, Ousmane Dieng ve Gary Trent Jr. ile yeniden sözleşme imzaladı. Kulüp genç oyuncu derinliğini artırırken uzun vadeli maaş bütçesinde de esneklik sağlamayı hedefledi.