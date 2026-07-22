Aziz Yıldırım'ı kızdıran transfer teklifi!

Fenerbahçe'den geçen sezon Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak kadrosuna katan Real Betis, Faslı orta saha oyuncusu için bir kez daha sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı.
REAL BETIS'TEN HAMLE Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Amrabat'ı bu kez bonservisiyle isteyen İspanyol temsilcisi, Fenerbahçe ile temasa geçti ve, "7-8 milyon euro'luk bir teklif yapabiliriz." mesajını iletti.
Real Betis'ten bu teklifinde dikkat çeken de bir istek geldi. Amrabat'ı bu kez bonservisiyle isteyen Real Betis, geçen sezon olduğu gibi 29 yaşındaki futbolcunun maaşının bir kısmının Fenerbahçe tarafından karşılanmasını istedi.
AZİZ YILDIRIM KAPIYI KAPATTI
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Real Betis'ten gelen bu teklife çok sinirlendi ve İspanyol ekibine kapıyı kapattı.
Sofyan Amrabat, geçen sezon kiralık gittiği Real Betis'te 23 maçta süre buldu ve 1 kez ağları havalandırdı.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Amrabat'ın, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
REAL BETIS'TEN HAMLE Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Amrabat'ı bu kez bonservisiyle isteyen İspanyol temsilcisi, Fenerbahçe ile temasa geçti ve, "7-8 milyon euro'luk bir teklif yapabiliriz." mesajını iletti.
Real Betis'ten bu teklifinde dikkat çeken de bir istek geldi. Amrabat'ı bu kez bonservisiyle isteyen Real Betis, geçen sezon olduğu gibi 29 yaşındaki futbolcunun maaşının bir kısmının Fenerbahçe tarafından karşılanmasını istedi.
AZİZ YILDIRIM KAPIYI KAPATTI
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Real Betis'ten gelen bu teklife çok sinirlendi ve İspanyol ekibine kapıyı kapattı.
Sofyan Amrabat, geçen sezon kiralık gittiği Real Betis'te 23 maçta süre buldu ve 1 kez ağları havalandırdı.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Amrabat'ın, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.