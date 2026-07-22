3'üncü Lig temsilcisi Balıkesirspor, dış transferde İstanbul Başakşehir FK'dan eski sağ beki Ayberk Kaygısız (21) ile anlaşma sağladı. Balıkesirspor'un altyapısından yetişip geçen sezon kiralık olarak 2'nci Lig takımı Kırklarelispor'da görev yapan Ayberk'le 1 yıllık sözleşme imzalandı. Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve U19 Milli Takımı forması giyme mutluluğunu da yaşayan Ayberk'e aramıza tekrar hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Balıkesirspor'da Ayberk yuvaya döndü
Balıkesirspor, İstanbul Başakşehir'den eski sağ beki Ayberk Kaygısız'ı kadrosuna kattı.
SPORX AI BAKIŞI
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