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Balıkesirspor'da Ayberk yuvaya döndü

Balıkesirspor, İstanbul Başakşehir'den eski sağ beki Ayberk Kaygısız'ı kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 15:08
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Balıkesirspor'da Ayberk yuvaya döndü
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3'üncü Lig temsilcisi Balıkesirspor, dış transferde İstanbul Başakşehir FK'dan eski sağ beki Ayberk Kaygısız (21) ile anlaşma sağladı. Balıkesirspor'un altyapısından yetişip geçen sezon kiralık olarak 2'nci Lig takımı Kırklarelispor'da görev yapan Ayberk'le 1 yıllık sözleşme imzalandı. Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve U19 Milli Takımı forması giyme mutluluğunu da yaşayan Ayberk'e aramıza tekrar hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
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