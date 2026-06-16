Davranış Notları Kaldırıldı mı? 2026 MEB Davranış Puanı Son Durum

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında öğrenci değerlendirme sisteminde zaman zaman değişiklikler yapılabiliyor. Davranış notlarının tamamen kaldırılıp kaldırılmadığı ise yayımlanan resmi mevzuat ve duyurulara göre belirleniyor.

Öğrencilerin okul içindeki tutum, sorumluluk bilinci, iletişim becerileri ve sosyal davranışlarının değerlendirilmesine yönelik uygulamalar eğitim sisteminde yer almaya devam ediyor.

Ancak bu değerlendirmelerin karneye nasıl yansıtıldığı veya hangi şekilde uygulandığı dönem dönem güncellenebiliyor.

Karneye davranış notu verilecek mi?

Velilerin merak ettiği konulardan biri de davranış değerlendirmelerinin karne üzerinde görünüp görünmeyeceği oluyor. MEB'in e-Okul sistemi ve öğrenci değerlendirme uygulamalarında yapılan değişiklikler doğrultusunda karne bilgileri zaman zaman yeniden düzenlenebiliyor.

Bu nedenle öğrencilerin güncel karne ekranları ve okul yönetimlerinden yapılan bilgilendirmeleri takip etmeleri gerekiyor.

Davranış değerlendirmeleri öğrencilerin yalnızca akademik başarısını değil, okul yaşamındaki gelişimini de takip etmek amacıyla uygulanıyor.

Bu kapsamda;

Sorumluluk alma,

Okul kurallarına uyum,

Arkadaş ilişkileri,

Ders içi tutum,

Sosyal gelişim

gibi alanlar dikkate alınabiliyor.

Sonuç: Davranış notları kaldırıldı mı?

Davranış notlarının tamamen kaldırıldığına ilişkin genel bir değişiklik bulunup bulunmadığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın güncel açıklamaları ve mevzuat düzenlemeleriyle netleşiyor. Öğrenciler ve velilerin en doğru bilgi için MEB duyurularını ve e-Okul sistemini takip etmeleri öneriliyor.