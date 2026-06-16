Haber Tarihi: 16 Haziran 2026 12:08 - Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 12:08

Davranış Notları Kaldırıldı mı? 2026 MEB Davranış Puanı Son Durum

Öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merak edilen konular arasında "Davranış notları kaldırıldı mı?" sorusu yer alıyor. Okullarda öğrencilerin ders başarısının yanı sıra sosyal gelişimlerini değerlendirmek amacıyla uygulanan davranış değerlendirmeleriyle ilgili değişiklik olup olmadığı araştırılıyor.

Davranış Notları Kaldırıldı mı? 2026 MEB Davranış Puanı Son Durum
Abone Ol
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında öğrenci değerlendirme sisteminde zaman zaman değişiklikler yapılabiliyor. Davranış notlarının tamamen kaldırılıp kaldırılmadığı ise yayımlanan resmi mevzuat ve duyurulara göre belirleniyor.
Davranış puanı uygulaması devam ediyor mu?

Öğrencilerin okul içindeki tutum, sorumluluk bilinci, iletişim becerileri ve sosyal davranışlarının değerlendirilmesine yönelik uygulamalar eğitim sisteminde yer almaya devam ediyor.

Ancak bu değerlendirmelerin karneye nasıl yansıtıldığı veya hangi şekilde uygulandığı dönem dönem güncellenebiliyor.

Karneye davranış notu verilecek mi?

Velilerin merak ettiği konulardan biri de davranış değerlendirmelerinin karne üzerinde görünüp görünmeyeceği oluyor. MEB'in e-Okul sistemi ve öğrenci değerlendirme uygulamalarında yapılan değişiklikler doğrultusunda karne bilgileri zaman zaman yeniden düzenlenebiliyor.

Bu nedenle öğrencilerin güncel karne ekranları ve okul yönetimlerinden yapılan bilgilendirmeleri takip etmeleri gerekiyor.

Davranış değerlendirmesi neden yapılıyor?


Davranış değerlendirmeleri öğrencilerin yalnızca akademik başarısını değil, okul yaşamındaki gelişimini de takip etmek amacıyla uygulanıyor.

Bu kapsamda;

Sorumluluk alma,
Okul kurallarına uyum,
Arkadaş ilişkileri,
Ders içi tutum,
Sosyal gelişim

gibi alanlar dikkate alınabiliyor.

Sonuç: Davranış notları kaldırıldı mı?

Davranış notlarının tamamen kaldırıldığına ilişkin genel bir değişiklik bulunup bulunmadığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın güncel açıklamaları ve mevzuat düzenlemeleriyle netleşiyor. Öğrenciler ve velilerin en doğru bilgi için MEB duyurularını ve e-Okul sistemini takip etmeleri öneriliyor.

Diğer Haberler

FIFA'dan Muslera başvurusuna ret! Dünya Kupası 2026 FIFA'dan Muslera başvurusuna ret!
İranlı futbolcu gol sevincinin anlamını açıkladı! Dünya Kupası 2026 İranlı futbolcu gol sevincinin anlamını açıkladı!
Trabzonspor'dan Adil Demirbağ için yeni teklif Trabzonspor Trabzonspor'dan Adil Demirbağ için yeni teklif
Galatasaray'dan Napoli'ye cevap: '85 milyon Euro!' Türkiye Transferler Galatasaray'dan Napoli'ye cevap: "85 milyon Euro!"
Davranış Notları Kaldırıldı mı? 2026 MEB Davranış Puanı Son Durum Gündem Davranış Notları Kaldırıldı mı? 2026 MEB Davranış Puanı Son Durum
TRT'den açıklama: 'Spiker devam etmeyecek' Dünya Kupası 2026 TRT'den açıklama: "Spiker devam etmeyecek"
Vincenzo Montella'dan Paraguay maçında 2 değişiklik! Milli Takım Vincenzo Montella'dan Paraguay maçında 2 değişiklik!
29-30 Haziran Seminer Var mı? Öğretmenlerin Mesleki Çalışma Programı Merak Ediliyor Gündem 29-30 Haziran Seminer Var mı? Öğretmenlerin Mesleki Çalışma Programı Merak Ediliyor
Can Uzun: 'Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum' Türkiye Transferler Can Uzun: "Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Nicolo Zaniolo, Galatasaray'dan Udinese'ye gitti!
2
Nicolo Zaniolo'nun transferinde maaş krizi!
3
Jose Mourinho'dan transfer talebi: Felix Nmecha
4
Galatasaray'dan iki büyük yıldız operasyonu
5
Hacıosmanoğlu'ndan dikkat çeken çıkış: "Akbabalar ve sırtlanlar var"
6
Galatasaray, Jhon Duran ile el sıkıştı; beklemede!
7
Fenerbahçe'den 8 milyon euroluk talep: Malang Sarr

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.