İsrail Dünya Kupasına Katıldı mı? 2026 FIFA Dünya Kupası Durumu

Mevcut bilgilere göre İsrail, 2026 FIFA Dünya Kupası finallerine katılım hakkı elde edemedi ve Avrupa elemelerinde grup aşamasında turnuvaya veda etti.

İsrail, UEFA Avrupa Elemeleri'nde İtalya, Norveç, Estonya ve Moldova ile aynı grupta mücadele etti. Grup aşamasında elde ettiği sonuçlar yeterli olmadı ve ilk iki sırayı alamayarak doğrudan Dünya Kupası bileti kazanamadı.

Grup performansına göre İsrail:

Üst sıraları yakalayamadı

Play-off hattına giremedi

Turnuva dışı kaldı

İsrail'in Dünya Kupası geçmişi

İsrail milli futbol takımı bugüne kadar Dünya Kupası'na yalnızca bir kez katıldı. Bu katılım 1970 yılında Meksika'da düzenlenen turnuvada gerçekleşti.

O tarihten bu yana İsrail, farklı kıtalarda ve özellikle UEFA bölgesinde eleme mücadelesi vermesine rağmen Dünya Kupası finallerine tekrar katılma başarısı gösteremedi.

2026 Dünya Kupası'nda kimler var?

2026 Dünya Kupası; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenleniyor ve 48 takımla tarihin en geniş katılımlı turnuvalarından biri olacak.

Turnuvada birçok ülke yer alırken İsrail bu listede bulunmuyor.

Sonuç: İsrail Dünya Kupasına katıldı mı?

Hayır. İsrail, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılamadı. Avrupa elemelerinde yeterli puanı toplayamayarak turnuva dışında kaldı ve finallerde yer alma hakkı elde edemedi.