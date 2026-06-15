Haber Tarihi: 15 Haziran 2026 12:07 - Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 12:07

İsrail Dünya Kupasına Katıldı mı? 2026 FIFA Dünya Kupası Durumu

Futbolseverlerin merak ettiği "İsrail Dünya Kupasına katıldı mı?" sorusu 2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken yeniden gündeme geldi. Turnuvaya katılım sağlayacak ülkeler büyük ölçüde netleşirken, İsrail'in durumu da dikkatle takip ediliyor.

İsrail Dünya Kupasına Katıldı mı? 2026 FIFA Dünya Kupası Durumu
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Mevcut bilgilere göre İsrail, 2026 FIFA Dünya Kupası finallerine katılım hakkı elde edemedi ve Avrupa elemelerinde grup aşamasında turnuvaya veda etti.
İsrail Dünya Kupası elemelerinde ne yaptı?

İsrail, UEFA Avrupa Elemeleri'nde İtalya, Norveç, Estonya ve Moldova ile aynı grupta mücadele etti. Grup aşamasında elde ettiği sonuçlar yeterli olmadı ve ilk iki sırayı alamayarak doğrudan Dünya Kupası bileti kazanamadı.

Grup performansına göre İsrail:

Üst sıraları yakalayamadı
Play-off hattına giremedi
Turnuva dışı kaldı
İsrail'in Dünya Kupası geçmişi

İsrail milli futbol takımı bugüne kadar Dünya Kupası'na yalnızca bir kez katıldı. Bu katılım 1970 yılında Meksika'da düzenlenen turnuvada gerçekleşti.

O tarihten bu yana İsrail, farklı kıtalarda ve özellikle UEFA bölgesinde eleme mücadelesi vermesine rağmen Dünya Kupası finallerine tekrar katılma başarısı gösteremedi.

2026 Dünya Kupası'nda kimler var?


2026 Dünya Kupası; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenleniyor ve 48 takımla tarihin en geniş katılımlı turnuvalarından biri olacak.

Turnuvada birçok ülke yer alırken İsrail bu listede bulunmuyor.

Sonuç: İsrail Dünya Kupasına katıldı mı?

Hayır. İsrail, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılamadı. Avrupa elemelerinde yeterli puanı toplayamayarak turnuva dışında kaldı ve finallerde yer alma hakkı elde edemedi.

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