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Altay'a iki oyuncudan daha ihtar

Altay'a ön libero İsa Toygar Ekinci ve orta saha Oktay Özdede'den ihtarname gönderildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 18:15
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'a iki oyuncudan daha ihtar
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3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da alacağı ödenmeyen stoper Hikmet sözleşmesini tek taraflı feshederken, siyah-beyazlı ekipte altyapıdan yetişen ön libero İsa Toygar Ekinci (20) ve orta saha oyuncusu Oktay Özdede'nin (21) de kulübe ihtarname gönderdiği öğrenildi.

İki futbolcunun ödeme yapılmaması halinde serbest kalma tehlikesi bulunuyor.

Transfer yasağı bulunması nedeniyle kadrosunu korumak isteyen siyah-beyazlıların, İsa Toygar ve Oktay'ı yuvada tutmak için girişimleri sürdürdüğü ifade edildi. Ligde geçen sezon İsa 15, Oktay ise 16 müsabakada görev yaptı.
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