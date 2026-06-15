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Safiport Erokspor Erkek Basketbol Takımı'nda Egehan Arna'nın sözleşmesi uzatıldı

Safiport Erokspor Erkek Basketbol Takımı 29 yaşındaki Egehan Arna ile sözleşme uzatıldığını duyurdu

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 19:42
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Safiport Erokspor Erkek Basketbol Takımı'nda Egehan Arna'nın sözleşmesi uzatıldı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Safiport Erokspor, 29 yaşındaki oyuncu Egehan Arna'nın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Yeşil-sarılı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni sezon öncesi kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren takımımız, Egehan Arna ile yeni sezon için anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve sporcumuz Egehan Arna'ya hayırlı olmasını diliyor, yeşil-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz."

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