Crystal Palace'ta Pierre Sage dönemi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, yeni teknik direktörünü açıkladı.
Oliver Glasner'e veda eden Crystal Palace, teknik direktörlük görevine Pierre Sage'in getirildiğini duyurdu.
Crystal Palace, 47 yaşındaki teknik adam Sage ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Geçen sezon Ligue 1 ekiplerinden Lens'te görev yapan Pierre Sage, Lens ile ligi ikinci sırada bitirdi ve Fransa Kupası'nı kazandı.
Oliver Glasner'e veda eden Crystal Palace, teknik direktörlük görevine Pierre Sage'in getirildiğini duyurdu.
Crystal Palace, 47 yaşındaki teknik adam Sage ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Geçen sezon Ligue 1 ekiplerinden Lens'te görev yapan Pierre Sage, Lens ile ligi ikinci sırada bitirdi ve Fransa Kupası'nı kazandı.