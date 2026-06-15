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Crystal Palace'ta Pierre Sage dönemi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, teknik direktörlük görevine Pierre Sage'in getirildiğini duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 20:26 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 20:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Crystal Palace'ta Pierre Sage dönemi
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Oliver Glasner'e veda eden Crystal Palace, teknik direktörlük görevine Pierre Sage'in getirildiğini duyurdu.

Crystal Palace, 47 yaşındaki teknik adam Sage ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Geçen sezon Ligue 1 ekiplerinden Lens'te görev yapan Pierre Sage, Lens ile ligi ikinci sırada bitirdi ve Fransa Kupası'nı kazandı.

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