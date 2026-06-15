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Galatasaray'a 10+4'e uygun forvet

Galatasaray, St. Etienne forması giyen Lucas Stassin'i transfer listesine ekledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 17:04 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 17:06
Galatasaray'a 10+4'e uygun forvet
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Galatasaray, forvet transferi için yeni bir ismi gündemine aldı. St. Etienne forması giyen Lucas Stassin, Galatasaray'ın radarında yer alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre 21 yaşındaki golcüyle Napoli, Sporting, Porto ve Braga da ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon St. Etienne formasıyla gösterdiği performansın ardından genç golcünün Galatasaray'ın listesine girdiği belirtildi.

2004 doğumlu olan Stassin, gelecek sezon Süper Lig'de uygulanacak 10+4 kuralındaki +4 kısmına uyuyor.

TFF, Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralarında 14 futbolcudan 4'ünün 2003 veya sonrasındaki bir tarihte olması gerektiğini daha önce duyurmuştu.

ST. ETIENNE 15 MİLYON € İSTİYOR

Lucas Stassin için St. Etienne'nin 15 milyon euroluk bir ücret istediği ifade edildi. Futbol kariyerine Anderlecht'in altyapısında başlayan Stassin, sonrasında Westerlo'ya imza attı.

GEÇEN SEZON 20 GOLE KATKI SUNDU

Belçikalı futbolcu, 2024/25 sezonunda 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle St. Etienne'e transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon 35 maçta süre alan 21 yaşındaki santrfor, 11 gol ve 9 asist kaydetti.

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