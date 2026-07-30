Lakers ve Cavaliers, Jonathan Kuminga için yarışta

Jonathan Kuminga için yarış kızışırken, Los Angeles Lakers ile Cleveland Cavaliers'ın 23 yaşındaki forveti sign-and-trade yöntemiyle kadrosuna katmak istediği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, Kuminga'nın geleceğine ilişkin gerçekleşecek olası bir transferin sign-and-trade yoluyla tamamlanması bekleniyor. Bu nedenle hem Lakers hem de Cavaliers'ın, Atlanta Hawks'ın iş birliğine ihtiyaç duyacağı ve aynı zamanda kısıtlı serbest oyuncu statüsündeki Kuminga ile de sözleşme şartlarında anlaşması gerekecek.
"Gerçekleşebilecek herhangi bir anlaşma büyük ihtimalle bir sign-and-trade olacak." diyen Charania, "Bu nedenle hem Lakers'ın hem de Cavaliers'ın Kuminga takası konusunda Hawks ile birlikte çalışması gerekiyor. Aynı zamanda Kuminga ile de olası anlaşmanın şartlarında ortak noktada buluşmaları gerekecek." ifadelerini kullandı.
Son gelişmeler, Cleveland'ın da yarışta ciddi bir aday haline gelmesinin ardından geldi. NBA muhabiri Evan Sidery'ye göre Cavaliers yönetimi, Hawks ile olası bir sign-and-trade anlaşmasının çerçevesini şimdiden görüşmeye başladı.
Cavaliers, geçtiğimiz sezonu 52 galibiyet ve 30 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nı dördüncü sırada tamamladı. Cleveland ekibi, konferans yarı finalinde normal sezon lideri Detroit Pistons'ı yedi maç sonunda eledikten sonra, Doğu Konferansı Finalleri'nde sezonu şampiyon tamamlayan New York Knicks'e 4-0 süpürülerek elendi.
2025-26 sezonunda Golden State Warriors'tan Hawks'a takas edilen Kuminga, Atlanta formasıyla çıktığı 16 maçta 12.3 sayı, 5.3 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakalarken, yüzde 47.6 saha içi ve yüzde 34.6 üç sayı isabetiyle oynadı.
Bu istatistikler sınırlı bir maç örnekleminde gelmiş olsa da Kuminga, daha önce hücum potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu göstermişti. Genç oyuncu, Warriors formasıyla geçirdiği 2023-24 sezonunda 16.1 sayı ortalaması yakalarken yüzde 52.9 saha içi isabetiyle ligin en verimli pota altı bitiricileri ve geçiş hücumcularından biri olarak öne çıkmıştı. Beş NBA sezonunda ise kariyer ortalamaları 12.5 sayı ve 4.2 ribaund seviyesinde bulunuyor.
Lakers da Kuminga yarışındaki güçlü adaylardan biri olmayı sürdürüyor. Los Angeles temsilcisi, LeBron James'in ayrılığının ardından kadrosunu Luka Doncic etrafında yeniden şekillendirirken, yaz döneminde Walker Kessler, Quentin Grimes, Collin Sexton, Sandro Mamukelashvili, Kevon Looney ve Matisse Thybulle'u kadrosuna kattı. Buna rağmen takım, atletik ve iki yönlü oynayabilen bir forvet arayışını sürdürüyor.
Daha önce Khobi Price'ın haberine göre Hawks, Jarred Vanderbilt ve 2032 yılı birinci tur draft hakkı takasını içeren bir sign-and-trade formülüne sıcak bakıyordu. Vanderbilt'in 2026-27 sezonunda kazanacağı 12.4 milyon dolarlık maaşın takasta maaş dengesi açısından uygun olduğu, Lakers'ın da bu yöntem sayesinde Kuminga'ya mevcut maaş boşluğuyla verebileceğinden çok daha yüksek bir sözleşme teklif edebileceği belirtilmişti.
Ancak son gelişmeler dengeleri yeniden değiştirmiş olabilir. NBA muhabiri Brett Siegel, Cavaliers'ın Mario Hezonja'yı kadrosuna katmasının ardından Lakers'ın Kuminga için en güçlü aday konumuna geldiğini ve Los Angeles ekibinin Vanderbilt merkezli bir paket üzerinde görüşmelerini sürdürmesinin beklendiğini aktardı.
Hawks, sezon başında Kuminga'nın 24.3 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmamıştı. Bu nedenle NBA toplu iş sözleşmesi kuralları gereği oyuncunun yeni kontratı için en gerçekçi senaryo sign-and-trade olarak görülüyor. Böyle bir anlaşmanın gerçekleşebilmesi için Kuminga'nın opsiyon yılları hariç en az üç sezonluk ve ilk yılı tamamen garanti olan bir sözleşmeye imza atması gerekiyor.
"Gerçekleşebilecek herhangi bir anlaşma büyük ihtimalle bir sign-and-trade olacak." diyen Charania, "Bu nedenle hem Lakers'ın hem de Cavaliers'ın Kuminga takası konusunda Hawks ile birlikte çalışması gerekiyor. Aynı zamanda Kuminga ile de olası anlaşmanın şartlarında ortak noktada buluşmaları gerekecek." ifadelerini kullandı.
Son gelişmeler, Cleveland'ın da yarışta ciddi bir aday haline gelmesinin ardından geldi. NBA muhabiri Evan Sidery'ye göre Cavaliers yönetimi, Hawks ile olası bir sign-and-trade anlaşmasının çerçevesini şimdiden görüşmeye başladı.
Cavaliers, geçtiğimiz sezonu 52 galibiyet ve 30 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nı dördüncü sırada tamamladı. Cleveland ekibi, konferans yarı finalinde normal sezon lideri Detroit Pistons'ı yedi maç sonunda eledikten sonra, Doğu Konferansı Finalleri'nde sezonu şampiyon tamamlayan New York Knicks'e 4-0 süpürülerek elendi.
2025-26 sezonunda Golden State Warriors'tan Hawks'a takas edilen Kuminga, Atlanta formasıyla çıktığı 16 maçta 12.3 sayı, 5.3 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakalarken, yüzde 47.6 saha içi ve yüzde 34.6 üç sayı isabetiyle oynadı.
Bu istatistikler sınırlı bir maç örnekleminde gelmiş olsa da Kuminga, daha önce hücum potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu göstermişti. Genç oyuncu, Warriors formasıyla geçirdiği 2023-24 sezonunda 16.1 sayı ortalaması yakalarken yüzde 52.9 saha içi isabetiyle ligin en verimli pota altı bitiricileri ve geçiş hücumcularından biri olarak öne çıkmıştı. Beş NBA sezonunda ise kariyer ortalamaları 12.5 sayı ve 4.2 ribaund seviyesinde bulunuyor.
Lakers da Kuminga yarışındaki güçlü adaylardan biri olmayı sürdürüyor. Los Angeles temsilcisi, LeBron James'in ayrılığının ardından kadrosunu Luka Doncic etrafında yeniden şekillendirirken, yaz döneminde Walker Kessler, Quentin Grimes, Collin Sexton, Sandro Mamukelashvili, Kevon Looney ve Matisse Thybulle'u kadrosuna kattı. Buna rağmen takım, atletik ve iki yönlü oynayabilen bir forvet arayışını sürdürüyor.
Daha önce Khobi Price'ın haberine göre Hawks, Jarred Vanderbilt ve 2032 yılı birinci tur draft hakkı takasını içeren bir sign-and-trade formülüne sıcak bakıyordu. Vanderbilt'in 2026-27 sezonunda kazanacağı 12.4 milyon dolarlık maaşın takasta maaş dengesi açısından uygun olduğu, Lakers'ın da bu yöntem sayesinde Kuminga'ya mevcut maaş boşluğuyla verebileceğinden çok daha yüksek bir sözleşme teklif edebileceği belirtilmişti.
Ancak son gelişmeler dengeleri yeniden değiştirmiş olabilir. NBA muhabiri Brett Siegel, Cavaliers'ın Mario Hezonja'yı kadrosuna katmasının ardından Lakers'ın Kuminga için en güçlü aday konumuna geldiğini ve Los Angeles ekibinin Vanderbilt merkezli bir paket üzerinde görüşmelerini sürdürmesinin beklendiğini aktardı.
Hawks, sezon başında Kuminga'nın 24.3 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmamıştı. Bu nedenle NBA toplu iş sözleşmesi kuralları gereği oyuncunun yeni kontratı için en gerçekçi senaryo sign-and-trade olarak görülüyor. Böyle bir anlaşmanın gerçekleşebilmesi için Kuminga'nın opsiyon yılları hariç en az üç sezonluk ve ilk yılı tamamen garanti olan bir sözleşmeye imza atması gerekiyor.