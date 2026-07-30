Queta: 'Hakeem Olajuwon'a 100 bin dolar ödemem'

Boston Celtics pivotu Neemias Queta, Hakeem Olajuwon ile bireysel çalışma fırsatı için istenen yaklaşık 100 bin dolarlık ücreti ödemeyeceğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekiz basınından A Bola'ya konuşan Queta, Celtics ile imzaladığı dört yıl ve 56 milyon dolarlık yeni sözleşmenin, kendisini NBA efsanesi Hakeem Olajuwon ile özel yaz çalışmaları için bu miktarı ödemeye ikna etmeyeceğini söyledi.
Röportaj sırasında Queta'ya, iki kez NBA şampiyonu olan Olajuwon ile bir haftalık alçak post eğitimi için yaklaşık 100 bin dolar ödeyip ödemeyeceği soruldu.
"Ben cimriyim. Hayır, antrenman için 100 bin dolar harcamam." ifadelerini kullanan Queta, söz konusu kişinin Olajuwon olması halinde bile fikrinin değişmeyeceğini belirtti.
"Hakeem Olajuwon için bile yapmam." diyen Portekizli uzun, buna rağmen 2026-27 sezonu öncesinde hem savunmada hem de hücumda gelişimini sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.
Queta, savunmada kısa oyuncularla eşleşme konusunda daha rahat olmak ve bire bir savunmada yardım almadan ayakta kalabilmek için yoğun şekilde çalıştığını söyledi.
"Savunmada perde değişimlerinde daha iyi olmak ve kısa oyunculara karşı yardım almadan bire bir savunma yapabilmek için çok çalışıyorum. Bu konuda kendime güveniyorum ama her zaman daha rahat hale gelebilirsiniz."
Hücum tarafında ise top hakimiyetini geliştirmeyi, alçak postta bire bir pozisyonlar üretebilmeyi, sahayı daha iyi açabilmeyi, şutunu daha istikrarlı hale getirmeyi ve hücumdaki etkisini artırmayı hedeflediğini belirtti.
"Hücumda önceliğim topun elimde olduğu anlarda daha etkili olmak. Top kontrolümü geliştirmek, alçak postta bire bir fırsatlar yaratmak, sahayı açabilmek, daha istikrarlı şut atmak ve hücumda daha büyük etki oluşturmak istiyorum."
Olajuwon ile özel çalışma yerine kendi bireysel antrenmanları ve Celtics'in oyuncu gelişim programının kendisini ileriye taşıyacağına inandığını söyleyen Queta, geçtiğimiz sezon önemli bir çıkış yakalamıştı.
27 yaşındaki pivot, bir önceki sezon 5.0 sayı ve 3.8 ribaund ortalamaları yakalarken, geçen sezon bu rakamları 10.2 sayı, 8.4 ribaund ve 1.3 blok seviyesine çıkardı.
Queta, Celtics ile imzaladığı dört yıllık 56 milyon dolarlık sözleşmenin finansal boyutundan çok sağladığı güvenceyi önemsediklerini de dile getirdi.
"Benim için para hiçbir zaman en önemli konu değildi. Asıl önemli olan Boston'ın bana dört yıl daha güvendiğini bilmekti." diyen Queta, böylece her sezon serbest oyuncu olma belirsizliği yaşamayacağını ifade etti.
"Dört yıl boyunca Boston'a evim demeye devam edeceğim. Sürekli arkamı kollamak, gelecek sezon ne olacağını ya da ne isteyeceğimi düşünmek zorunda kalmayacağım."
Portekizli pivot, yeni sözleşmenin sakatlık ihtimallerini ve sezon içindeki performansını bir sonraki kontratını düşünmeden yönetmesine de imkan sağlayacağını belirtti.
"Bu benim için çok değerliydi. Yönetimin bana duyduğu güven beni onurlandırdı." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
Röportaj sırasında Queta'ya, iki kez NBA şampiyonu olan Olajuwon ile bir haftalık alçak post eğitimi için yaklaşık 100 bin dolar ödeyip ödemeyeceği soruldu.
"Ben cimriyim. Hayır, antrenman için 100 bin dolar harcamam." ifadelerini kullanan Queta, söz konusu kişinin Olajuwon olması halinde bile fikrinin değişmeyeceğini belirtti.
"Hakeem Olajuwon için bile yapmam." diyen Portekizli uzun, buna rağmen 2026-27 sezonu öncesinde hem savunmada hem de hücumda gelişimini sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.
Queta, savunmada kısa oyuncularla eşleşme konusunda daha rahat olmak ve bire bir savunmada yardım almadan ayakta kalabilmek için yoğun şekilde çalıştığını söyledi.
"Savunmada perde değişimlerinde daha iyi olmak ve kısa oyunculara karşı yardım almadan bire bir savunma yapabilmek için çok çalışıyorum. Bu konuda kendime güveniyorum ama her zaman daha rahat hale gelebilirsiniz."
Hücum tarafında ise top hakimiyetini geliştirmeyi, alçak postta bire bir pozisyonlar üretebilmeyi, sahayı daha iyi açabilmeyi, şutunu daha istikrarlı hale getirmeyi ve hücumdaki etkisini artırmayı hedeflediğini belirtti.
"Hücumda önceliğim topun elimde olduğu anlarda daha etkili olmak. Top kontrolümü geliştirmek, alçak postta bire bir fırsatlar yaratmak, sahayı açabilmek, daha istikrarlı şut atmak ve hücumda daha büyük etki oluşturmak istiyorum."
Olajuwon ile özel çalışma yerine kendi bireysel antrenmanları ve Celtics'in oyuncu gelişim programının kendisini ileriye taşıyacağına inandığını söyleyen Queta, geçtiğimiz sezon önemli bir çıkış yakalamıştı.
27 yaşındaki pivot, bir önceki sezon 5.0 sayı ve 3.8 ribaund ortalamaları yakalarken, geçen sezon bu rakamları 10.2 sayı, 8.4 ribaund ve 1.3 blok seviyesine çıkardı.
Queta, Celtics ile imzaladığı dört yıllık 56 milyon dolarlık sözleşmenin finansal boyutundan çok sağladığı güvenceyi önemsediklerini de dile getirdi.
"Benim için para hiçbir zaman en önemli konu değildi. Asıl önemli olan Boston'ın bana dört yıl daha güvendiğini bilmekti." diyen Queta, böylece her sezon serbest oyuncu olma belirsizliği yaşamayacağını ifade etti.
"Dört yıl boyunca Boston'a evim demeye devam edeceğim. Sürekli arkamı kollamak, gelecek sezon ne olacağını ya da ne isteyeceğimi düşünmek zorunda kalmayacağım."
Portekizli pivot, yeni sözleşmenin sakatlık ihtimallerini ve sezon içindeki performansını bir sonraki kontratını düşünmeden yönetmesine de imkan sağlayacağını belirtti.
"Bu benim için çok değerliydi. Yönetimin bana duyduğu güven beni onurlandırdı." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.