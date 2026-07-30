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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Avrupa'nın büyük liglerinden FIFA'ya tepki!

Premier Lig, LaLiga ve Serie A, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara açmayı öngören planına karşı çıktı. Avrupa Ligleri kuruluşu, "Dünya Kupası satılık olmamalıdır." açıklamasını yaptı.

calendar 30 Temmuz 2026 00:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Avrupa'nın büyük liglerinden FIFA'ya tepki!
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İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga ve İtalya Serie A, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası organizasyonlarına özel yatırımcı alınmasını öngören planına tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa Ligleri kuruluşu, FIFA'nın ticari faaliyetleri ve organizasyonları tek çatı altında toplamak amacıyla yeni bir şirket için özel yatırım seçeneklerini değerlendirmesini eleştirdi.

"DÜNYA KUPASI SATILIK OLMAMALIDIR"

Avrupa Ligleri tarafından yapılan açıklamada planın dünya futbolu açısından "pervasız ve bölücü" bir gelişme olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dünya Kupası satılık olmamalıdır. Bu, FIFA başkanının özel sermaye varlığı değildir."

Futbolun değerinin ligler, kulüpler, oyuncular ve taraftarlar tarafından oluşturulduğu vurgulanan açıklamada, bu paydaşlara planla ilgili söz ve oy hakkı tanınmadığı ifade edildi.

"ÖNERİYİ KESİN BİR DİLLE REDDEDİYORUZ"

Avrupa Ligleri, Infantino'nun planına karşı tavrını şu sözlerle duyurdu:

"Dünya Kupası'nın değeri, bu konuda söz hakkı veya oy hakkı tanınmayan ligler, kulüpler, oyuncular ve taraftarlar tarafından yaratılmaktadır. Avrupa Ligleri, bu öneriyi kesin bir dille reddetmektedir."

PREMİER LİG VE SERIE A'DAN DESTEK

Premier Lig ile Serie A, Avrupa Ligleri'nin açıklamasını paylaşarak kuruluşun ortaya koyduğu tutumu desteklediklerini bildirdi.

İki lig de FIFA tarafından gündeme getirilen öneriye karşı Avrupa Ligleri ile aynı görüşte olduklarını duyurdu.

LALIGA'DAN ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Avrupa Ligleri'nin kurucu üyelerinden LaLiga da FIFA'nın planını reddettiğini açıkladı.

İspanyol liginden yapılan açıklamada, "Futbolun değeri her gün ligler, kulüpler, oyuncular, taraftarlar ve bu sporun bir parçası olan tüm aktörler tarafından yaratılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

LaLiga, futbolun geleceğine ilişkin kararların bütün paydaşların katılımıyla; şeffaflık, sorumluluk ve iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde alınması gerektiğini vurguladı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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