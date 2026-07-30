Avrupa'nın büyük liglerinden FIFA'ya tepki!
Premier Lig, LaLiga ve Serie A, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara açmayı öngören planına karşı çıktı. Avrupa Ligleri kuruluşu, "Dünya Kupası satılık olmamalıdır." açıklamasını yaptı.
"DÜNYA KUPASI SATILIK OLMAMALIDIR"
Avrupa Ligleri tarafından yapılan açıklamada planın dünya futbolu açısından "pervasız ve bölücü" bir gelişme olduğu belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Dünya Kupası satılık olmamalıdır. Bu, FIFA başkanının özel sermaye varlığı değildir."
Futbolun değerinin ligler, kulüpler, oyuncular ve taraftarlar tarafından oluşturulduğu vurgulanan açıklamada, bu paydaşlara planla ilgili söz ve oy hakkı tanınmadığı ifade edildi.
"ÖNERİYİ KESİN BİR DİLLE REDDEDİYORUZ"
Avrupa Ligleri, Infantino'nun planına karşı tavrını şu sözlerle duyurdu:
"Dünya Kupası'nın değeri, bu konuda söz hakkı veya oy hakkı tanınmayan ligler, kulüpler, oyuncular ve taraftarlar tarafından yaratılmaktadır. Avrupa Ligleri, bu öneriyi kesin bir dille reddetmektedir."
PREMİER LİG VE SERIE A'DAN DESTEK
Premier Lig ile Serie A, Avrupa Ligleri'nin açıklamasını paylaşarak kuruluşun ortaya koyduğu tutumu desteklediklerini bildirdi.
İki lig de FIFA tarafından gündeme getirilen öneriye karşı Avrupa Ligleri ile aynı görüşte olduklarını duyurdu.
LALIGA'DAN ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI
Avrupa Ligleri'nin kurucu üyelerinden LaLiga da FIFA'nın planını reddettiğini açıkladı.
İspanyol liginden yapılan açıklamada, "Futbolun değeri her gün ligler, kulüpler, oyuncular, taraftarlar ve bu sporun bir parçası olan tüm aktörler tarafından yaratılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
LaLiga, futbolun geleceğine ilişkin kararların bütün paydaşların katılımıyla; şeffaflık, sorumluluk ve iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde alınması gerektiğini vurguladı.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|2
|Avustralya
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|4
|Türkiye
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|6
|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3
|Güney Kore
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|3
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0