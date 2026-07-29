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Almanya'dan Dünya Kupası adaylığı mesajı

Almanya Futbol Federasyonu yöneticilerinden Axel Hellmann, ülkesinin 2038 veya 2042 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilecek güçlü adaylardan biri olduğunu söyledi.

calendar 29 Temmuz 2026 14:50
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Almanya'dan Dünya Kupası adaylığı mesajı
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Almanya Futbol Federasyonu (DFB) yöneticilerinden Axel Hellmann, Almanya'nın 2038 veya 2042 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma konusunda en güçlü adaylar arasında yer alabileceğini ifade etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Athletic'e değerlendirmelerde bulunan Hellmann, "2042, belki 2038 için bir girişim var. Bu, FIFA'nın kurallarına bağlı" sözleriyle Almanya'nın olası adaylık planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

FIFA'nın söz konusu turnuvalar için henüz resmi adaylık sürecini başlatmadığı belirtilirken, DFB cephesinden konuya dair herhangi bir değerlendirme yapılmadı.

KITA ROTASYONU ENGEL OLABİLİR

Almanya'nın 2038 Dünya Kupası için adaylık ihtimalinin önündeki en önemli konulardan biri, FIFA'nın uyguladığı kıta rotasyon sistemi olarak gösteriliyor.

2030 Dünya Kupası; Afrika, Avrupa ve Güney Amerika kıtalarından altı ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 2034 Dünya Kupası'nın ise Asya temsilcisi Suudi Arabistan'a verilmesi bekleniyor.

Bu tablo, 2038 organizasyonu için teorik olarak Kuzey Amerika ve Okyanusya kıtalarını öne çıkarıyor. Ancak Hellmann, FIFA'nın geçmiş yıllarda aldığı esnek kararlara dikkat çekerek Avrupa'nın adaylık yarışının tamamen dışında kalmayabileceğini dile getirdi.

"ALMANYA'NIN ALTYAPISI HAZIR"

Almanya'nın stat, ulaşım ve konaklama açısından Dünya Kupası düzenlemeye hazır olduğunu vurgulayan Hellmann, "Almanya'nın stat, ulaşım ve konaklama altyapısı hazır. Her maçın dolu oynanacağından eminim" ifadelerini kullandı.

Özellikle 2042 Dünya Kupası için güçlü bir adaylık çalışması yürütülebileceğini belirten Alman yönetici, bazı statların yenilenmesi veya yeniden inşa edilmesinin gerekebileceğini de söyledi.

BİLET FİYATLARINA ELEŞTİRİ

Hellmann, FIFA'nın 2026 Dünya Kupası kapsamında uygulamayı planladığı yüksek bilet fiyatlarına da tepki gösterdi.

Bu yaklaşımın futbolun temel anlayışıyla örtüşmediğini savunan Hellmann, "Futbol halkın sporudur. Yüksek fiyatlar sosyal bariyer oluşturur ve insanları statlardan uzaklaştırır" dedi.

FIFA'nın yüksek fiyat politikasını ilerleyen yıllarda da sürdürmesinden endişe duyduğunu belirten Hellmann, bu durumun futbolun geniş kitleler tarafından erişilebilir olmasını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

"Fiyat politikasıyla belirli grupları dışlamak, modern futbolun geleceği açısından riskli" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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