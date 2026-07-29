Almanya'dan Dünya Kupası adaylığı mesajı
Almanya Futbol Federasyonu yöneticilerinden Axel Hellmann, ülkesinin 2038 veya 2042 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilecek güçlü adaylardan biri olduğunu söyledi.
FIFA'nın söz konusu turnuvalar için henüz resmi adaylık sürecini başlatmadığı belirtilirken, DFB cephesinden konuya dair herhangi bir değerlendirme yapılmadı.
KITA ROTASYONU ENGEL OLABİLİR
Almanya'nın 2038 Dünya Kupası için adaylık ihtimalinin önündeki en önemli konulardan biri, FIFA'nın uyguladığı kıta rotasyon sistemi olarak gösteriliyor.
2030 Dünya Kupası; Afrika, Avrupa ve Güney Amerika kıtalarından altı ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 2034 Dünya Kupası'nın ise Asya temsilcisi Suudi Arabistan'a verilmesi bekleniyor.
Bu tablo, 2038 organizasyonu için teorik olarak Kuzey Amerika ve Okyanusya kıtalarını öne çıkarıyor. Ancak Hellmann, FIFA'nın geçmiş yıllarda aldığı esnek kararlara dikkat çekerek Avrupa'nın adaylık yarışının tamamen dışında kalmayabileceğini dile getirdi.
"ALMANYA'NIN ALTYAPISI HAZIR"
Almanya'nın stat, ulaşım ve konaklama açısından Dünya Kupası düzenlemeye hazır olduğunu vurgulayan Hellmann, "Almanya'nın stat, ulaşım ve konaklama altyapısı hazır. Her maçın dolu oynanacağından eminim" ifadelerini kullandı.
Özellikle 2042 Dünya Kupası için güçlü bir adaylık çalışması yürütülebileceğini belirten Alman yönetici, bazı statların yenilenmesi veya yeniden inşa edilmesinin gerekebileceğini de söyledi.
BİLET FİYATLARINA ELEŞTİRİ
Hellmann, FIFA'nın 2026 Dünya Kupası kapsamında uygulamayı planladığı yüksek bilet fiyatlarına da tepki gösterdi.
Bu yaklaşımın futbolun temel anlayışıyla örtüşmediğini savunan Hellmann, "Futbol halkın sporudur. Yüksek fiyatlar sosyal bariyer oluşturur ve insanları statlardan uzaklaştırır" dedi.
FIFA'nın yüksek fiyat politikasını ilerleyen yıllarda da sürdürmesinden endişe duyduğunu belirten Hellmann, bu durumun futbolun geniş kitleler tarafından erişilebilir olmasını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.
"Fiyat politikasıyla belirli grupları dışlamak, modern futbolun geleceği açısından riskli" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.
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