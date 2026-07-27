Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Trabzonsporlu Cabral'a FIFA'dan büyük ödül!

Trabzonsporlu Sidny Lopes Cabral'ın Arjantin'e attığı gol, 2026 Dünya Kupası'nda 'Turnuvanın Golü' seçildi.

calendar 27 Temmuz 2026 16:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Trabzonsporlu Cabral'a FIFA'dan büyük ödül!
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları formasıyla Arjantin ağlarını sarsan Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral, turnuvanın en prestijli bireysel ödüllerinden birinin sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FIFA'nın yaptığı oylama sonucunda, Yeşil Burun Adaları'nın son 16 turunda Arjantin'e karşı oynadığı maçta attığı muhteşem gol, 'Turnuvanın Golü' ödülünü kazandı.

23 yaşındaki futbolcu, Miami Stadyumu'nda oynanan ve Arjantin'in uzatmalarda 3-2 kazandığı karşılaşmada Alexis Mac Allister'ı şık bir çalımla geçtikten sonra ceza sahası dışından yaptığı nefis vuruşla topu Emiliano Martinez'in uzanamayacağı köşeye göndererek skoru 2-2'ye getirmişti.

Bu gol, yapılan oylamada Özbekistanlı Eldor Shomurodov ile Haiti Milli Takımı'ndan Wilson Isidor'un gollerini geride bırakarak turnuvanın en güzel golü seçildi. Lopes Cabral böylece daha önce bu ödülü kazanan Maxi Rodriguez, Diego Forlan, James Rodriguez, Benjamin Pavard ve Richarlison'ın arasına adını yazdırdı.

"TOP KÖŞEYE GİDERKEN 'BEN NE YAPTIM?' DEDİM"

Ödülün ardından duygularını paylaşan Lopes Cabral, gol anını şu sözlerle anlattı:

"Rakibimi geçtikten sonra önümde bir boşluk gördüm ve 'Bir deneyeyim' diye düşündüm. İki ayağımla da iyi şut atabiliyorum. Boşluğu gördüm ve gözümü üst köşeye diktim. Tam istediğim yere nişan aldım ve topa çok temiz vurdum."

"Topun üst köşeye doğru gittiğini görünce kendi kendime 'Ben az önce ne yaptım?' dedim. İnanamadım. Takım arkadaşlarıma baktım; herkes bağırıyor, elleri başındaydı. Büyük bir sevinç yaşanıyordu."

"Hiç düşünmeden koşmaya başladım. Sonra Dünya Kupası'nda, hem de Arjantin gibi büyük bir takıma karşı böyle bir gol attığımı fark ettim. Her futbolcu Dünya Kupası'nda gol atmayı hayal eder ama bunu böyle yapmak inanılmazdı."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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