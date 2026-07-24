Arjantin Devlet Başkanı'ndan Dünya Kupası sonrası flaş sözler!
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından ülkesi ve Arjantin Milli Takımı'nın "kıskanıldığını" savundu.
Ülkesinin kıskanıldığını vurgulayan Milei, şunları kaydetti:
"Düşmanların mı var? Bu, bir zamanlar bir şeyi savunduğun anlamına gelir. Biz Arjantin'i savunuyoruz ve Arjantin ile ilgili sorun şu ki dikkat çekiciyiz, gözden kaçmıyoruz, bizi kıskanıyorlar ve neredeyse her şeyde harikayız. Şimdi dünya, içi Arjantinlilerle dolu bir ülkenin nerelere varabileceğini görecek."
Milei, paylaşımında yapay zekayla oluşturulmuş bir görsele de yer verdi. Görselde gömleğini açarak Arjantin Milli Takımı formasını gösteren Milei, "Yaşasın Arjantin" mesajını paylaştı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenen İspanya 2. kez şampiyonluğa ulaşmıştı.
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|Fas
|3
|2
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|7
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|İskoçya
|3
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|Haiti
|3
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|Ekvador
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|Curacao
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|Hollanda
|3
|2
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|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
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|7
|3
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|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
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|7
|7
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|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
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|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
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|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
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|1
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|4
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|2
|Mısır
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|1
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|5
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|İran
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|3
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|3
|4
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|İspanya
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|2
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|Cape Verde
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|3
|Uruguay
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|4
|Suudi Arabistan
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|5
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|Takımlar
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|Av.
|P
|1
|Fransa
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|3
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|10
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|Norveç
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|Senegal
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|4
|Irak
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|0
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|1
|Arjantin
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|3
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|Avusturya
|3
|1
|1
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|6
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|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
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|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
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|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
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|0
|4
|1
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|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
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|B
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|A
|Y
|Av.
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|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
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|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
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|4
|Panama
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