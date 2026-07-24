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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

İngiltere ekonomisine FIFA Dünya Kupası dopingi!

2026 FIFA Dünya Kupası'nın etkisiyle İngiltere'de temmuz ayında ekonomik aktivite hızlanırken, bileşik PMI son 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

calendar 24 Temmuz 2026 12:46 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2026 12:48
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
SPORX AI BAKIŞI
İngiltere ekonomisine FIFA Dünya Kupası dopingi!
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İngiltere'de bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuzda 52,1 puanla 3 ayın en yüksek seviyesini görürken, 2026 FIFA Dünya Kupası ekonomik aktivitenin artmasında belirleyici rol oynadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla S&P Global, İngiltere'nin temmuz ayına ilişkin öncü PMI verilerini açıkladı.

İngiltere'de bileşik PMI hazirandaki 49,3 seviyesinden temmuzda 52,1 puana çıktı. Hizmet sektörü PMI ise hazirandaki 48,8 seviyesinden temmuzda 51,8 puana ulaştı. Bileşik ve hizmet sektörü PMI son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Bileşik PMI nisandan beri ilk kez 50 puan üstü olan büyüme bölgesine geçti.

Ülkede imalat sanayi üretim endeksi temmuzda 53,6 puanla 22 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, imalat PMI 52,8 puan oldu.

Hizmet sağlayıcılar, nisandan beri ilk kez faaliyetlerinde artış bildirdi. S&P anketi katılımcıları, özellikle 2026 FIFA Dünya Kupası etkisiyle tüketici hizmetlerine yönelik talebin güçlendiğini raporladı.

Buna karşı Orta Doğu'daki savaşa bağlı belirsizlikler yüksek kalmaya devam ederken, bazı şirketler olağan dışı sıcak hava koşullarının temmuzda ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilediğini bildirdi.

S&P Global Market Intelligence Baş Ekonomisti Chris Williamson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere'de şirketlerin temmuzda daha güçlü bir faaliyet artışı bildirdiğini belirterek, "Bu durum, üçüncü çeyreğin başında ekonomik büyüme hızının arttığına işaret ediyor. Konaklama şirketleri, iyi hava koşulları, FIFA Dünya Kupası ve daha fazla kişinin yurt içinde tatil yapması sayesinde talep artışı gördü. Yüksek maliyetler ve belirsizlikler ise bazı tüketicileri yurt dışı seyahatlerinden uzaklaştırmaya devam etti. Ancak genel olarak hizmet sektöründeki büyüme, yaşam maliyeti baskıları nedeniyle zayıf kalmayı sürdürdü." ifadelerini kullandı.

Son yıllardaki eğilimin aksine, imalat sektörünün şu anda artan ihracatın desteğiyle hizmet sektöründen daha hızlı büyüdüğünü kaydeden Williamson, Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı tedarik zinciri aksaklıkları nedeniyle şirketlerin stok oluşturmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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