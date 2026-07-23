Pedro Porro, dedesine verdiği sözü unutmadı
Pedro Porro, çocukken Dünya Kupası'nı kazanacağına dair söz verdiği büyükbabasına şampiyonluk madalyasını hediye ederek duygusal bir an yaşattı.
Porro, bir gün Dünya Kupası'nı kazanacağına dair verdiği sözü, İspanya ile şampiyonluğa ulaşarak tuttu.
Başarının ardından büyükbabasını ziyaret eden yıldız futbolcu, Dünya Kupası şampiyonluk madalyasını ona takdim etti ve "Görev tamamlandı" dedi.
Porro'nun büyükbabası, futbolcunun profesyonel kariyerinin ilk adımlarından itibaren ona destek olan ve binlerce kilometre yol kat ederek antrenman ve maçlarına götüren en önemli isimlerden biri olarak biliniyor.
🇪🇸 Pedro Porro, Dünya Kupası madalyasını dedesine verdi. 🏅 pic.twitter.com/BMEfpWBnVK
— Sporxtv (@sporxtv) July 23, 2026
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