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Xavi Simons'tan Barcelona itirafı: "Bana inanmadılar"

Bir dönem Barcelona altyapısının en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen Xavi Simons, Katalan ekibi hakkında flaş itiraflarda bulundu.

calendar 25 Temmuz 2026 19:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Xavi Simons'tan Barcelona itirafı: 'Bana inanmadılar'
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Bir dönem Barcelona altyapısının en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen Xavi Simons, 2019 yılında kulüpten ayrılık sürecine ilişkin yıllar sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "BANA İNANMADIKLARINI AÇIKÇA SÖYLEDİLER"

The Sports Agents programına konuşan 23 yaşındaki futbolcu, Barcelona'nın kendisini proje içinde görmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Onların bana inanmadığı çok açıktı. O dönemde konuşmamayı tercih ettim çünkü tamamen sahaya odaklanmıştım. Bana, 'İnandığımız başka oyuncular var. Sana bir sözleşme teklif etmek istiyoruz ama gerçekten projemizin parçası olarak gördüğümüz oyunculardan biri değilsin.' dediler. Benim için karar o anda netleşti. İnsanlar ne yaşandığını bilmiyor, sadece duyduklarına göre fikir yürütüyorlar ama gerçek hikâye bu."

"TÜM ÇOCUKLUĞUM BARCELONA'DA GEÇTİ"

Barcelona'dan ayrılmasının kendisini ve ailesini derinden etkilediğini dile getiren Simons, kulübe karşı hâlâ sevgi beslediğini vurguladı.

"Hayatım boyunca oradaydım. Farklı dönemler yaşadım, her şeyi orada deneyimledim. Tüm çocukluğum Barcelona'da geçti, bu yüzden kulübü seviyorum. Hakkımda çıkan haberler hem beni hem de ailemi çok üzdü. Aslında olay çok basitti. O dönemde başka oyuncuları tercih ettiler ve ben bunu kabul ettim. 16 yaşındaydım ve PSG bana çok büyük bir proje sundu. Dünyanın en iyi oyuncularıyla antrenman yapma fırsatı vardı, bu yüzden karar vermek kolay oldu."

"HAYATIMDAKİ EN DOĞRU KARARDI"

Paris Saint-Germain'e transferinin kariyerindeki en doğru adım olduğunu ifade eden Hollandalı futbolcu, yıldız isimlerle çalışmanın kendisini geliştirdiğini söyledi.

"Arkadaşlarım bana sorduğunda, bunun şu ana kadar verdiğim en doğru karar olduğunu söylüyorum. İnsanlar belki 'Forma şansı bulamadı' diyor ama yanımda Neymar, Messi ve Mbappe vardı. Onlar her maçı oynamak istiyor, bu yüzden forma bulmak gerçekten çok zordu. Ancak yaşayabileceğim en iyi deneyimdi çünkü onlardan çok şey öğrendim."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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