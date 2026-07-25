Xavi Simons'tan Barcelona itirafı: 'Bana inanmadılar'

The Sports Agents programına konuşan 23 yaşındaki futbolcu, Barcelona'nın kendisini proje içinde görmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Onların bana inanmadığı çok açıktı. O dönemde konuşmamayı tercih ettim çünkü tamamen sahaya odaklanmıştım. Bana, 'İnandığımız başka oyuncular var. Sana bir sözleşme teklif etmek istiyoruz ama gerçekten projemizin parçası olarak gördüğümüz oyunculardan biri değilsin.' dediler. Benim için karar o anda netleşti. İnsanlar ne yaşandığını bilmiyor, sadece duyduklarına göre fikir yürütüyorlar ama gerçek hikâye bu."
"TÜM ÇOCUKLUĞUM BARCELONA'DA GEÇTİ"
Barcelona'dan ayrılmasının kendisini ve ailesini derinden etkilediğini dile getiren Simons, kulübe karşı hâlâ sevgi beslediğini vurguladı.
"Hayatım boyunca oradaydım. Farklı dönemler yaşadım, her şeyi orada deneyimledim. Tüm çocukluğum Barcelona'da geçti, bu yüzden kulübü seviyorum. Hakkımda çıkan haberler hem beni hem de ailemi çok üzdü. Aslında olay çok basitti. O dönemde başka oyuncuları tercih ettiler ve ben bunu kabul ettim. 16 yaşındaydım ve PSG bana çok büyük bir proje sundu. Dünyanın en iyi oyuncularıyla antrenman yapma fırsatı vardı, bu yüzden karar vermek kolay oldu."
"HAYATIMDAKİ EN DOĞRU KARARDI"
Paris Saint-Germain'e transferinin kariyerindeki en doğru adım olduğunu ifade eden Hollandalı futbolcu, yıldız isimlerle çalışmanın kendisini geliştirdiğini söyledi.
"Arkadaşlarım bana sorduğunda, bunun şu ana kadar verdiğim en doğru karar olduğunu söylüyorum. İnsanlar belki 'Forma şansı bulamadı' diyor ama yanımda Neymar, Messi ve Mbappe vardı. Onlar her maçı oynamak istiyor, bu yüzden forma bulmak gerçekten çok zordu. Ancak yaşayabileceğim en iyi deneyimdi çünkü onlardan çok şey öğrendim."
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