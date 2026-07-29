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Dünya Kupası'nda Türk hakem neden yoktu? Ferhat Gündoğdu açıkladı

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türk hakemlerinin Dünya Kupası'nda neden görev alamadığına ilişkin konuştu.

calendar 29 Temmuz 2026 11:06
Fotoğraf: X.com
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası'nda Türk hakem neden yoktu? Ferhat Gündoğdu açıkladı
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Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türk hakemlerinin Dünya Kupası'nda neden görev alamadığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milliyet yazarı Attila Gökçe'ye konuşan Gündoğdu, FIFA kokartlı elit hakem Halil Umut Meler'in yaşadığı travmanın Dünya Kupası sürecini etkilediğini belirterek ilk kez kamuoyuyla paylaştığı detayları aktardı.

"İLK DEFA SİZE SÖYLÜYORUM"

Halil Umut Meler'in Türkiye'nin en başarılı elit kategori hakemi olduğunu vurgulayan Gündoğdu, şu ifadeleri kullandı:

"Burada ilk defa size söylüyorum. Bizim en başarılı FIFA Kokartlı elit kategori hakemimiz Halil Umut Meler idi. Dünya Kupası'nda görev alması için Ankara'da yaşanan travmayı atlatması gerekiyordu. Kamuoyunda çok tartışılan (daha az yıpratıcı) maçları benden kendisi istedi. Baskı altında kalmaktan uzak tartışmaların dışında kalabilecek bir ortamın yararlı olacağını anlattı."

"BİLİMSEL YÖNTEMLERE BAŞVURDU"

Meler'in yaşadığı süreci bilimsel destekle aşmaya çalıştığını ifade eden Gündoğdu, detay vermek istemediğini söyledi.

"O travmayı atlatmak için kendisi de bilimsel yollara ve yöntemlere başvurmuş. Oradaki ayrıntıları paylaşamam. Süper Lig'de çok başarılı bir sezon geçirdi.Dünya Kupası biletini kaçırdı."

Gündoğdu, Dünya Kupası'nda görev alabilmek için UEFA'nın Şampiyonlar Ligi kriterlerinin belirleyici olduğunu vurgulayarak, Meler'in bu nedenle turnuvaya gidemediğini dile getirdi.

"Ama Dünya Kupası kriteri Şampiyonlar Ligi'ne bağlıydı. Üzülerek söylüyorum ki Amerika'ya gidecek on beş UEFA hakemi arasına giremedi. Hatta o maçlardan birinde sakatlanıp görevi dördüncü hakeme devretmişti."

"DERS ÇIKARMALIYDIK"

Türk futbolunun tüm paydaşlarının bu süreçten gerekli dersleri çıkarması gerektiğini söyleyen Gündoğdu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu durum futbolumuzun paydaşları oyuncular, teknik adamlar, yöneticiler ve medya tarafından gerçekçi yaklaşımlarla değerlendirilmeli. Ders çıkarmalıydık. Umarım bu ders gereğince anlaşılmıştır. Halil Umut Meler, göreceksiniz çok başarılı bir sezon performansı gösterecek. Testler, ölçümler, dikkati ve karar verme kapasitesi ile bende bu olumlu kanaati uyandırdı. Ben de zaten ona inanarak Süper Kupa finalini verdim. Çok başarılıydı."

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2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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