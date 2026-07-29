Dünya Kupası'nda Türk hakem neden yoktu? Ferhat Gündoğdu açıkladı

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türk hakemlerinin Dünya Kupası'nda neden görev alamadığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Milliyet yazarı Attila Gökçe'ye konuşan Gündoğdu, FIFA kokartlı elit hakem Halil Umut Meler'in yaşadığı travmanın Dünya Kupası sürecini etkilediğini belirterek ilk kez kamuoyuyla paylaştığı detayları aktardı.
"İLK DEFA SİZE SÖYLÜYORUM"
Halil Umut Meler'in Türkiye'nin en başarılı elit kategori hakemi olduğunu vurgulayan Gündoğdu, şu ifadeleri kullandı:
"Burada ilk defa size söylüyorum. Bizim en başarılı FIFA Kokartlı elit kategori hakemimiz Halil Umut Meler idi. Dünya Kupası'nda görev alması için Ankara'da yaşanan travmayı atlatması gerekiyordu. Kamuoyunda çok tartışılan (daha az yıpratıcı) maçları benden kendisi istedi. Baskı altında kalmaktan uzak tartışmaların dışında kalabilecek bir ortamın yararlı olacağını anlattı."
"BİLİMSEL YÖNTEMLERE BAŞVURDU"
Meler'in yaşadığı süreci bilimsel destekle aşmaya çalıştığını ifade eden Gündoğdu, detay vermek istemediğini söyledi.
"O travmayı atlatmak için kendisi de bilimsel yollara ve yöntemlere başvurmuş. Oradaki ayrıntıları paylaşamam. Süper Lig'de çok başarılı bir sezon geçirdi.Dünya Kupası biletini kaçırdı."
Gündoğdu, Dünya Kupası'nda görev alabilmek için UEFA'nın Şampiyonlar Ligi kriterlerinin belirleyici olduğunu vurgulayarak, Meler'in bu nedenle turnuvaya gidemediğini dile getirdi.
"Ama Dünya Kupası kriteri Şampiyonlar Ligi'ne bağlıydı. Üzülerek söylüyorum ki Amerika'ya gidecek on beş UEFA hakemi arasına giremedi. Hatta o maçlardan birinde sakatlanıp görevi dördüncü hakeme devretmişti."
"DERS ÇIKARMALIYDIK"
Türk futbolunun tüm paydaşlarının bu süreçten gerekli dersleri çıkarması gerektiğini söyleyen Gündoğdu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu durum futbolumuzun paydaşları oyuncular, teknik adamlar, yöneticiler ve medya tarafından gerçekçi yaklaşımlarla değerlendirilmeli. Ders çıkarmalıydık. Umarım bu ders gereğince anlaşılmıştır. Halil Umut Meler, göreceksiniz çok başarılı bir sezon performansı gösterecek. Testler, ölçümler, dikkati ve karar verme kapasitesi ile bende bu olumlu kanaati uyandırdı. Ben de zaten ona inanarak Süper Kupa finalini verdim. Çok başarılıydı."
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