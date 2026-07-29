29 Temmuz
Gornik Zabrze-Fenerbahçe
1-149'
29 Temmuz
Dukagjini-Lugano
1-5
29 Temmuz
Kopenhag-Polissya Zhytomyr
2-1
29 Temmuz
Rapid Wien-Santa Coloma
3-144'
29 Temmuz
Cerezo Osaka-B. Dortmund
1-0
29 Temmuz
Leverkusen-Genk
4-0
29 Temmuz
Real Betis-Lyon
2-057'
29 Temmuz
Watford-Fiorentina
0-1DA

Talisca sezona gollerle başladı

Fenerbahçe'de Anderson Talisca sezona hızlı bir giriş yaptı. Brezilyalı futbolcu, Gornik Zabrze ile oynanan iki karşılaşmada 2 kez ağları havalandırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 21:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Talisca sezona gollerle başladı
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, yeni sezona etkili bir başlangıç yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gornik Zabrze ile oynanan iki karşılaşmada da gol sevinci yaşayan Talisca, sarı-lacivertli takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

2 MAÇTA 2 GOL

Anderson Talisca, Gornik Zabrze karşısında çıktığı 2 maçta 2 gol kaydetti. Brezilyalı yıldız, maç başına 1 gol ortalaması yakaladı.

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