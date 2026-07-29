Talisca sezona gollerle başladı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, yeni sezona etkili bir başlangıç yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gornik Zabrze ile oynanan iki karşılaşmada da gol sevinci yaşayan Talisca, sarı-lacivertli takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu.
2 MAÇTA 2 GOL
Anderson Talisca, Gornik Zabrze karşısında çıktığı 2 maçta 2 gol kaydetti. Brezilyalı yıldız, maç başına 1 gol ortalaması yakaladı.
2 MAÇTA 2 GOL
Anderson Talisca, Gornik Zabrze karşısında çıktığı 2 maçta 2 gol kaydetti. Brezilyalı yıldız, maç başına 1 gol ortalaması yakaladı.