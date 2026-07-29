Gaziantep FK, Ulrich Meleke'yi duyurdu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Ulrich Meleke'yi renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Bataeh takımında forma giyen 27 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Ulrich Meleke'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Ulrich Meleke'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.