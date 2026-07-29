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Galatasaray'da bedava ayrılık planı: Victor Nelsson

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Victor Nelsson, "Bonservisimi verin gideyim" diye düşünüyor. Danimarkalı stoper için sözleşme fesih ihtimali gündemde yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 08:24
Haber: Türkiye
Galatasaray'da bedava ayrılık planı: Victor Nelsson
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2021'de Kopenhag'dan 7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan savunma oyuncusu 'sigorta' gibi görülüyordu. Bir yıl sonra Sevilla başta olmak üzere İngiliz kulüplerinden Galatasaray'a 15 milyon euro'ya ulaşan bonservis teklifleri geldi. Ancak o dönemde beklenti 20 milyon euro'ydu ve satışına onay çıkmamıştı. Hatta ayrılma ihtimaline karşı ücretinde iyileştirme yapılıp bir sezon sonrası Avrupa'ya gitme sözü de verilmişti.

DURUMU CAN SIKTI

2023'te güncel piyasa değeri 19 milyon euro'ları gören Nelsson sonrasında düşüşe geçti. Geçen sezon Verona'ya kiralık gönderilen savunma oyuncusu yeniden yuvaya döndü. Yıllık 1,3 milyon euro garanti ücreti bulunan 27 yaşındaki sarı kırmızılı oyuncunun durumu can sıktı.

FESİH GÜNDEMDE

Okan Buruk'un geçen sezon görmeye bile dayanamadığı ancak bu sezon kampa götürdüğü Nelsson kadroda düşünülmüyor. Yabancı kontenjanına da takılan Nelsson yönetime, 'Bonservisimi bedelsiz verin, gideyim' dedi. Eli kolu bağlı olan ve bir yıllık daha mukavelesi bulunan Danimarkalı ismin mukavelesinin karşılıklı anlaşarak feshi gündemde.

DEĞERİ DÜŞTÜ

Sarı kırmızılı formayı yeni giydiği ilk iki sezonda performansıyla parmak ısırtan Nelsson'un piyasa değeri 19 milyon euro'larda 6 milyon euro'ya kadar inmiş durumda. 

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