Galatasaray'da bedava ayrılık planı: Victor Nelsson

Galatasaray'da yönetimin transferde başarılı hamleleri bulunuyor ama Victor Nelsson örneğinde olduğu gibi can sıkıcı gerçekler de var. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AVRUPA SÖZÜ VERİLDİ
2021'de Kopenhag'dan 7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan savunma oyuncusu 'sigorta' gibi görülüyordu. Bir yıl sonra Sevilla başta olmak üzere İngiliz kulüplerinden Galatasaray'a 15 milyon euro'ya ulaşan bonservis teklifleri geldi. Ancak o dönemde beklenti 20 milyon euro'ydu ve satışına onay çıkmamıştı. Hatta ayrılma ihtimaline karşı ücretinde iyileştirme yapılıp bir sezon sonrası Avrupa'ya gitme sözü de verilmişti.
DURUMU CAN SIKTI
2023'te güncel piyasa değeri 19 milyon euro'ları gören Nelsson sonrasında düşüşe geçti. Geçen sezon Verona'ya kiralık gönderilen savunma oyuncusu yeniden yuvaya döndü. Yıllık 1,3 milyon euro garanti ücreti bulunan 27 yaşındaki sarı kırmızılı oyuncunun durumu can sıktı.
FESİH GÜNDEMDE
Okan Buruk'un geçen sezon görmeye bile dayanamadığı ancak bu sezon kampa götürdüğü Nelsson kadroda düşünülmüyor. Yabancı kontenjanına da takılan Nelsson yönetime, 'Bonservisimi bedelsiz verin, gideyim' dedi. Eli kolu bağlı olan ve bir yıllık daha mukavelesi bulunan Danimarkalı ismin mukavelesinin karşılıklı anlaşarak feshi gündemde.
DEĞERİ DÜŞTÜ
Sarı kırmızılı formayı yeni giydiği ilk iki sezonda performansıyla parmak ısırtan Nelsson'un piyasa değeri 19 milyon euro'larda 6 milyon euro'ya kadar inmiş durumda.
2021'de Kopenhag'dan 7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan savunma oyuncusu 'sigorta' gibi görülüyordu. Bir yıl sonra Sevilla başta olmak üzere İngiliz kulüplerinden Galatasaray'a 15 milyon euro'ya ulaşan bonservis teklifleri geldi. Ancak o dönemde beklenti 20 milyon euro'ydu ve satışına onay çıkmamıştı. Hatta ayrılma ihtimaline karşı ücretinde iyileştirme yapılıp bir sezon sonrası Avrupa'ya gitme sözü de verilmişti.
DURUMU CAN SIKTI
2023'te güncel piyasa değeri 19 milyon euro'ları gören Nelsson sonrasında düşüşe geçti. Geçen sezon Verona'ya kiralık gönderilen savunma oyuncusu yeniden yuvaya döndü. Yıllık 1,3 milyon euro garanti ücreti bulunan 27 yaşındaki sarı kırmızılı oyuncunun durumu can sıktı.
FESİH GÜNDEMDE
Okan Buruk'un geçen sezon görmeye bile dayanamadığı ancak bu sezon kampa götürdüğü Nelsson kadroda düşünülmüyor. Yabancı kontenjanına da takılan Nelsson yönetime, 'Bonservisimi bedelsiz verin, gideyim' dedi. Eli kolu bağlı olan ve bir yıllık daha mukavelesi bulunan Danimarkalı ismin mukavelesinin karşılıklı anlaşarak feshi gündemde.
DEĞERİ DÜŞTÜ
Sarı kırmızılı formayı yeni giydiği ilk iki sezonda performansıyla parmak ısırtan Nelsson'un piyasa değeri 19 milyon euro'larda 6 milyon euro'ya kadar inmiş durumda.