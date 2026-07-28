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Eyüpspor, Anıl Yaşar'ı yeniden kiraladı!

Eyüpspor, geçen sezonun ikinci yarısında kadroya katılan genç stoper Anıl Yaşar'ın bonservisini 1 sezon daha kiraladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 20:40
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Eyüpspor, Anıl Yaşar'ı yeniden kiraladı!
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Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor, geçen sezonun ikinci yarısında kadroya katılan genç stoper Anıl Yaşar'ın bonservisini 1 sezon daha kiraladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Anıl Yaşar ile sezon sonuna kadar geçici sözleşme imzalamıştır. Anıl Yaşar'a eflatun-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, 'camiamıza hoş geldin' diyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bonservisi Çaykur Rizespor'da olan 24 yaşındaki stoper, geçen sezonun ilk yarısını Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'da, ikinci yarısını ise Eyüpspor'da geçirdi.

Anıl, eflatun-sarılı ekipte 5 Süper Lig müsabakasında toplam 357 dakika süre buldu.

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