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Bodrum FK, hazırlık maçında Sarıyer'i tek golle geçti

Bodrum FK hazırlık karşılaşmasında SMS Grup Sarıyer'i 1-0'lık skorla mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 15:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK, hazırlık maçında Sarıyer'i tek golle geçti
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Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Bodrum FK ile SMS Grup Sarıyer, hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, müsabakayı Bodrum FK, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Bodrum FK ile Sarıyer, hazırlık müsabakasının ilk yarısında karşılıklı ataklara rağmen gol bulamadı. Maçın ikinci yarısında Bodrum FK, Gökdeniz Bayrakdar'ın ayağından bulduğu golle maçı 1-0 galip tamamladı. Bodrum FK'nin yarın kampı tamamlayarak Topuk Yaylası'ndan ayrılacak.
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