Victor Nelsson için sözleşme fesih ihtimali!

Galatasaray, Victor Nelsson ile yollarını ayırmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılarda Danimarkalı savunma oyuncusu için sözleşme fesih ihtimali gündeme geldi.
343 Digital YouTube kanalında konuşan Haluk Yürekli, "Nelsson'a 'Kulüp bul' deniyor. Nelsson ise "Bonservisimi verin gideyim' diyor. Galatasaray'ın yabancı kuralından dolayı sıkıştığını biliyor." ifadelerini kullandı.
SÖZLEŞME FESİH İHTİMALİ
Bu gelişme sonrası 27 yaşındaki futbolcu için sözleşme fesih ihtimali gündeme geldi.
Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson'la yıllık sözleşme ücretine karşılık, karşılıklı olarak sözleşme feshedilmesi bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Victor Nelsson'un, Galatasaray ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
343 Digital YouTube kanalında konuşan Haluk Yürekli, "Nelsson'a 'Kulüp bul' deniyor. Nelsson ise "Bonservisimi verin gideyim' diyor. Galatasaray'ın yabancı kuralından dolayı sıkıştığını biliyor." ifadelerini kullandı.
SÖZLEŞME FESİH İHTİMALİ
Bu gelişme sonrası 27 yaşındaki futbolcu için sözleşme fesih ihtimali gündeme geldi.
Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson'la yıllık sözleşme ücretine karşılık, karşılıklı olarak sözleşme feshedilmesi bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Victor Nelsson'un, Galatasaray ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.