Konyaspor'da Chidozie Awaziem bitiyor

Sezon hazırlıklarını aralıksız sürdüren Konyaspor, transfer çalışmaların da da mesafe almaya başlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüp menfaatleri doğrultusunda hareket eden ve transfer politikasını da bunu göre belirleyen yeşil beyazlılarda stoper transferi son dakikada bir durum olmaması halinde tamam gibi. Yeşil-beyazlılar, Nijeryalı stoper Chidozie Awaziem'de tüm işlemleri tamamlayarak imza aşamasına geldi.
Bu hafta bitmeden Konya'ya gelerek imza atacak olan oyuncu kampa dahil olup olmayacağı ise imza sonrası netlik kazanacak. Daha önce Alanyaspor ve Çaykur Rizespor'da da forma giyen Awaziem ile Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalanacak ve kulüp opsiyonlu 1 yılda opsiyon olacak.
Transfer sürecinde Awaziem'in maaş şartlarında da anlaşma sağlandığı belirtildi. Deneyimli stoperin, mevcut kulübünde kazandığı ücretin üzerinde bir maaşı Konyaspor'da alacağı ifade edildi. [Yeni Meram]
Bu hafta bitmeden Konya'ya gelerek imza atacak olan oyuncu kampa dahil olup olmayacağı ise imza sonrası netlik kazanacak. Daha önce Alanyaspor ve Çaykur Rizespor'da da forma giyen Awaziem ile Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalanacak ve kulüp opsiyonlu 1 yılda opsiyon olacak.
Transfer sürecinde Awaziem'in maaş şartlarında da anlaşma sağlandığı belirtildi. Deneyimli stoperin, mevcut kulübünde kazandığı ücretin üzerinde bir maaşı Konyaspor'da alacağı ifade edildi. [Yeni Meram]