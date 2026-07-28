Draymond: 'Şampiyonluk kovalamaktansa Warriors'ta kalmayı tercih ederim'

Tecrübeli oyuncu Draymond Green, kariyerinin son bölümünde başka bir şampiyonluk adayına gitmektense Golden State Warriors'a bağlı kalmayı tercih edeceğini net bir şekilde dile getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Shaquille O'Neal'ın sunduğu The Big Podcast programına konuk olan dört kez NBA şampiyonu yıldız, Golden State'in artık kendisini istememesi dışında takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Green, böyle bir durumda bile amacının yalnızca bir yüzük daha kazanmak değil, şampiyonluk hedefleyen bir takıma gerçekten katkı sağlayabilmek olacağını ifade etti.
"Eğer bir takıma sunabileceğim bir şey varsa ve 'Ben bu takımın eksik parçasıyım. Onların son adımı atmasına yardımcı olabilirim' diyorsam, bu tamamen farklı bir durum. Bu, 'Gideyim de bir yüzük daha kazanmış olayım' düşüncesinden çok farklı."
Shaquille O'Neal'ın olası bir adres olarak Phoenix Suns'ı örnek göstermesi üzerine Green, bunun "müthiş bir fırsat olacağını" kabul etti ancak önceliğinin hâlâ Warriors olduğunu vurguladı.
"Warriors'ın artık beni istememesi gerekir. Ben 12 yıldır buradayım."
Green, 2012 NBA Draftı'nda 35. sıradan seçilmeden önce Warriors'ın 2011-12 sezonunda yalnızca 23 galibiyet alabildiğini hatırlatarak, çaylak yılında Oakland'da maç bileti dağıttığını ve toplu taşıma sistemi BART'ı kullandığını anlattı. Tecrübeli oyuncu, kulübün 2015'te ilk şampiyonluğunu kazanmasına kadar geçen süreçte yaşanan büyük dönüşüme dikkat çekti.
"Bunu sıfırdan biz inşa ettik. Bu bizim bebeğimiz."
Deneyimli forvet, Warriors'ın kariyeri boyunca kendisine istikrar sağladığını belirterek NBA'in acımasız iş dünyasının olumsuz yönlerini hiç yaşamadığını söyledi.
"Kulübe karşı her zaman doğru olanı yaparım çünkü içimde en ufak bir kırgınlık yok. Bana hiçbir zaman kötü davranılmadı."
Green, geleceğine ilişkin en dikkat çekici açıklamasını ise Warriors'ta üst üste beş yıl play-off kaçırmayı bile, sırf şampiyonluk adayı bir takıma gitmek uğruna ayrılmaya tercih edeceğini söyleyerek yaptı.
"Eğer Golden State'de beş yıl daha kalmam gerekirse ve o beş yılın hiçbirinde play-off yapamazsak, buna tamamen razıyım. Başarıyı birlikte yaşadığım insanlarla birlikte zor zamanlardan geçmeyi tercih ederim. Birlikte mücadele etmeyi tercih ederim."
Green'in bu açıklamaları, Warriors açısından hareketli geçen bir yaz döneminin hemen ardından geldi. Tecrübeli oyuncu, Golden State'in LeBron James transferi için maaş bütçesinde daha fazla esneklik yaratabilmesi adına serbest oyuncu döneminden önce 27.7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddetmişti. Ancak bu hamle istenilen sonucu vermedi ve Warriors'ın kadrosunu yeniden şekillendirme girişimleri başarısız olurken James, Philadelphia 76ers ile iki yıllık 8 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
Golden State ayrıca Anthony Davis ve Trey Murphy III için ses getirecek takas ihtimallerini de değerlendirdi ancak bu girişimlerin hiçbiri sonuçlanmadı. Warriors'ın, LeBron'u kaçırmasının ardından Green ile yıllık yaklaşık 28 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor.
Warriors, geride kalan sezonu beklentilerin altında kalarak 37 galibiyet ve 45 mağlubiyetle tamamladı ve Batı Konferansı'nı 10. sırada bitirdi. Stephen Curry'nin yalnızca 43 maçta forma giymesi ve Jimmy Butler'ın 38 maçın ardından ön çapraz bağını koparması nedeniyle yaşanan sakatlıklar takımın performansını ciddi şekilde etkiledi. Butler'ın 2026-27 sezonunun başlangıcını da kaçırması bekleniyor.
Takımın geleceğine ilişkin belirsizliklere rağmen Green, NBA kariyerinin tamamını geçirdiği Warriors'a bağlılığını sürdürüyor. Kariyerinde çıktığı 949 normal sezon maçında 8.7 sayı, 6.8 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları yakalayan 2017 Yılın Savunmacısı ödülü sahibi yıldız, Golden State'in dört NBA şampiyonluğu kazanmasında önemli rol oynadı.
Green ayrıca 2025-26 sezonunda forma giydiği 68 karşılaşmanın tamamına ilk beşte başlarken, maç başına 8.4 sayı, 5.5 ribaund ve 5.5 asist ortalamaları yakaladı. Deneyimli oyuncu, sezon sonunda Yılın Savunmacısı oylamasını da 11. sırada tamamladı.
"Eğer bir takıma sunabileceğim bir şey varsa ve 'Ben bu takımın eksik parçasıyım. Onların son adımı atmasına yardımcı olabilirim' diyorsam, bu tamamen farklı bir durum. Bu, 'Gideyim de bir yüzük daha kazanmış olayım' düşüncesinden çok farklı."
Shaquille O'Neal'ın olası bir adres olarak Phoenix Suns'ı örnek göstermesi üzerine Green, bunun "müthiş bir fırsat olacağını" kabul etti ancak önceliğinin hâlâ Warriors olduğunu vurguladı.
"Warriors'ın artık beni istememesi gerekir. Ben 12 yıldır buradayım."
Green, 2012 NBA Draftı'nda 35. sıradan seçilmeden önce Warriors'ın 2011-12 sezonunda yalnızca 23 galibiyet alabildiğini hatırlatarak, çaylak yılında Oakland'da maç bileti dağıttığını ve toplu taşıma sistemi BART'ı kullandığını anlattı. Tecrübeli oyuncu, kulübün 2015'te ilk şampiyonluğunu kazanmasına kadar geçen süreçte yaşanan büyük dönüşüme dikkat çekti.
"Bunu sıfırdan biz inşa ettik. Bu bizim bebeğimiz."
Deneyimli forvet, Warriors'ın kariyeri boyunca kendisine istikrar sağladığını belirterek NBA'in acımasız iş dünyasının olumsuz yönlerini hiç yaşamadığını söyledi.
"Kulübe karşı her zaman doğru olanı yaparım çünkü içimde en ufak bir kırgınlık yok. Bana hiçbir zaman kötü davranılmadı."
Green, geleceğine ilişkin en dikkat çekici açıklamasını ise Warriors'ta üst üste beş yıl play-off kaçırmayı bile, sırf şampiyonluk adayı bir takıma gitmek uğruna ayrılmaya tercih edeceğini söyleyerek yaptı.
"Eğer Golden State'de beş yıl daha kalmam gerekirse ve o beş yılın hiçbirinde play-off yapamazsak, buna tamamen razıyım. Başarıyı birlikte yaşadığım insanlarla birlikte zor zamanlardan geçmeyi tercih ederim. Birlikte mücadele etmeyi tercih ederim."
Green'in bu açıklamaları, Warriors açısından hareketli geçen bir yaz döneminin hemen ardından geldi. Tecrübeli oyuncu, Golden State'in LeBron James transferi için maaş bütçesinde daha fazla esneklik yaratabilmesi adına serbest oyuncu döneminden önce 27.7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddetmişti. Ancak bu hamle istenilen sonucu vermedi ve Warriors'ın kadrosunu yeniden şekillendirme girişimleri başarısız olurken James, Philadelphia 76ers ile iki yıllık 8 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
Golden State ayrıca Anthony Davis ve Trey Murphy III için ses getirecek takas ihtimallerini de değerlendirdi ancak bu girişimlerin hiçbiri sonuçlanmadı. Warriors'ın, LeBron'u kaçırmasının ardından Green ile yıllık yaklaşık 28 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor.
Warriors, geride kalan sezonu beklentilerin altında kalarak 37 galibiyet ve 45 mağlubiyetle tamamladı ve Batı Konferansı'nı 10. sırada bitirdi. Stephen Curry'nin yalnızca 43 maçta forma giymesi ve Jimmy Butler'ın 38 maçın ardından ön çapraz bağını koparması nedeniyle yaşanan sakatlıklar takımın performansını ciddi şekilde etkiledi. Butler'ın 2026-27 sezonunun başlangıcını da kaçırması bekleniyor.
Takımın geleceğine ilişkin belirsizliklere rağmen Green, NBA kariyerinin tamamını geçirdiği Warriors'a bağlılığını sürdürüyor. Kariyerinde çıktığı 949 normal sezon maçında 8.7 sayı, 6.8 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları yakalayan 2017 Yılın Savunmacısı ödülü sahibi yıldız, Golden State'in dört NBA şampiyonluğu kazanmasında önemli rol oynadı.
Green ayrıca 2025-26 sezonunda forma giydiği 68 karşılaşmanın tamamına ilk beşte başlarken, maç başına 8.4 sayı, 5.5 ribaund ve 5.5 asist ortalamaları yakaladı. Deneyimli oyuncu, sezon sonunda Yılın Savunmacısı oylamasını da 11. sırada tamamladı.