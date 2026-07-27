Pandur'dan Hull City itirafı: 'Yeni bir 1 numara arıyorlardı'

Yeni sezonda Rangers forması giymeye başlayan Hull City'nin eski kalecisi Ivor Pandur, İngiliz ekibinden ayrılık sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki Hırvat file bekçisi, kulübün Premier Lig öncesinde yeni bir birinci kaleci arayışına girdiğini kendisine açıkça ilettiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi olan ve hem play-off yarı finallerinde hem de finalde kalesini gole kapatan Pandur, kulübün Finansal Fair Play (FFP) kuralları kapsamında gelir elde etme hedefi doğrultusunda haziran ayının sonunda 6 milyon sterlin bonservis bedeliyle Rangers'a transfer olmuştu.
Premier Lig'de mücadele edecek kadroyu güçlendirmek isteyen Hull City'nin kaleye yeni bir isim transfer etmek istemesi, Pandur'un geleceğini doğrudan etkiledi. Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un kalecisi Konstantinos Tzolakis'in, Jack Butland ve Dillon Phillips ile forma rekabetine girmesi beklenirken, Pandur da ayrılık kararının bu süreçte şekillendiğini dile getirdi.
"BANA YENİ 1 NUMARA GELECEĞİNİ SÖYLEDİLER"
İskoç basınından Daily Record'a konuşan Pandur, teknik direktör Sergej Jakirovic'in kendisini takımda tutmak istediğini ancak kulübün farklı düşündüğünü belirtti.
"Garip bir süreçti. Teknik direktörümüz Sergej Jakirovic de benim gibi Hırvat. Bana takımda kalmamı ve oynamamı istediğini söyledi."
"Ancak kulübün farklı bir planı vardı. Premier Lig tecrübesine sahip bir kaleci transfer etmek istiyorlardı, bende ise henüz bu deneyim yok. Bu yüzden bana açık şekilde yeni gelecek kalecinin birinci tercih olacağını söylediler."
"Buna katılıyor muyum, katılmıyor muyum önemli değil. Futbol böyle bir oyun. O iki buçuk yılı bu harika insanlarla paylaşabildiğim için çok mutluyum ve gururluyum. Bu benim için her şey demek."
"ALLAN MCGREGOR'DAN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİM VAR"
Rangers'ta Derek McInnes yönetimindeki teknik ekibe katılan kulüp efsanesi Allan McGregor ile çalışacak olmanın kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Hırvat kaleci, deneyimli isimden mümkün olduğunca faydalanmak istediğini söyledi.
"Onun kaleci antrenörüm olması benim için çok şey ifade ediyor."
"Ondan öğrenmek, sorular sormak ve onun rehberliğinde gelişmek bana düşüyor."
"Kulübün efsanelerinden biri. Avrupa'da ve milli takımda çok sayıda maça çıktı. Kaleci antrenörü olduğunu öğrendiğimde gerçekten çok mutlu oldum. En iyilerden öğrenmek istiyorum ve buraya gelme sebeplerimden biri de buydu."
"BURADA OLMAK BÜYÜK BİR AYRICALIK"
Ibrox'taki ilk maçına Saint-Etienne karşısında çıkan ve Rangers'ın 2-1 kazandığı hazırlık karşılaşmasında forma giyen Pandur, ardından West Ham ile golsüz berabere biten mücadelede de kalesini gole kapatmayı başardı.
Yeni takımındaki ilk günlerinden oldukça memnun olduğunu belirten Pandur, sözlerini şöyle tamamladı:
"Gerçekten çok keyif aldım. İlk kez sahaya çıkıp stadı görmek ve bunu takım arkadaşlarımla paylaşmak harika bir deneyimdi. Umarım bunun devamı gelir."
"Kulüpteki herkesi tanımak çok güzeldi. Takım arkadaşlarım, teknik ekip, antrenman tesisi... Her şeyden çok memnunum. Bana gösterdikleri sıcak karşılama gerçekten çok değerli."
"Burada olmak ve bu oyuncularla aynı soyunma odasını paylaşmak büyük bir ayrıcalık. Çünkü hepsi çok iyi insanlar ve kulüpteki herkes bana çok iyi davrandı."
Premier Lig'de mücadele edecek kadroyu güçlendirmek isteyen Hull City'nin kaleye yeni bir isim transfer etmek istemesi, Pandur'un geleceğini doğrudan etkiledi. Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un kalecisi Konstantinos Tzolakis'in, Jack Butland ve Dillon Phillips ile forma rekabetine girmesi beklenirken, Pandur da ayrılık kararının bu süreçte şekillendiğini dile getirdi.
"BANA YENİ 1 NUMARA GELECEĞİNİ SÖYLEDİLER"
İskoç basınından Daily Record'a konuşan Pandur, teknik direktör Sergej Jakirovic'in kendisini takımda tutmak istediğini ancak kulübün farklı düşündüğünü belirtti.
"Garip bir süreçti. Teknik direktörümüz Sergej Jakirovic de benim gibi Hırvat. Bana takımda kalmamı ve oynamamı istediğini söyledi."
"Ancak kulübün farklı bir planı vardı. Premier Lig tecrübesine sahip bir kaleci transfer etmek istiyorlardı, bende ise henüz bu deneyim yok. Bu yüzden bana açık şekilde yeni gelecek kalecinin birinci tercih olacağını söylediler."
"Buna katılıyor muyum, katılmıyor muyum önemli değil. Futbol böyle bir oyun. O iki buçuk yılı bu harika insanlarla paylaşabildiğim için çok mutluyum ve gururluyum. Bu benim için her şey demek."
"ALLAN MCGREGOR'DAN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİM VAR"
Rangers'ta Derek McInnes yönetimindeki teknik ekibe katılan kulüp efsanesi Allan McGregor ile çalışacak olmanın kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Hırvat kaleci, deneyimli isimden mümkün olduğunca faydalanmak istediğini söyledi.
"Onun kaleci antrenörüm olması benim için çok şey ifade ediyor."
"Ondan öğrenmek, sorular sormak ve onun rehberliğinde gelişmek bana düşüyor."
"Kulübün efsanelerinden biri. Avrupa'da ve milli takımda çok sayıda maça çıktı. Kaleci antrenörü olduğunu öğrendiğimde gerçekten çok mutlu oldum. En iyilerden öğrenmek istiyorum ve buraya gelme sebeplerimden biri de buydu."
"BURADA OLMAK BÜYÜK BİR AYRICALIK"
Ibrox'taki ilk maçına Saint-Etienne karşısında çıkan ve Rangers'ın 2-1 kazandığı hazırlık karşılaşmasında forma giyen Pandur, ardından West Ham ile golsüz berabere biten mücadelede de kalesini gole kapatmayı başardı.
Yeni takımındaki ilk günlerinden oldukça memnun olduğunu belirten Pandur, sözlerini şöyle tamamladı:
"Gerçekten çok keyif aldım. İlk kez sahaya çıkıp stadı görmek ve bunu takım arkadaşlarımla paylaşmak harika bir deneyimdi. Umarım bunun devamı gelir."
"Kulüpteki herkesi tanımak çok güzeldi. Takım arkadaşlarım, teknik ekip, antrenman tesisi... Her şeyden çok memnunum. Bana gösterdikleri sıcak karşılama gerçekten çok değerli."
"Burada olmak ve bu oyuncularla aynı soyunma odasını paylaşmak büyük bir ayrıcalık. Çünkü hepsi çok iyi insanlar ve kulüpteki herkes bana çok iyi davrandı."