Fenerbahçe'de Leao haftası

Fenerbahçe'nin, Milan forması giyen Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için transfer çalışmalarını hızlandırdığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli yönetimin, Portekizli yıldız için bu hafta İtalyan kulübüyle resmi görüşmelere başlamayı planladığı belirtildi.
ALTERNATİF PLAN HAZIR
Fenerbahçe'nin öncelikli hedefinin Milan ile bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlamak olduğu aktarıldı.
Tarafların bonservis pazarlığında uzlaşamaması hâlinde sarı-lacivertlilerin, zorunlu satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifini masaya koyacağı ifade edildi.
AZİZ YILDIRIM DEVREYE GİRECEK
Başkan Aziz Yıldırım'ın transfer sürecine bizzat dahil olacağı öne sürüldü.
Greenwood transferinde izlenen yönteme benzer bir plan hazırlandığı, Oğuz Çetin ile Cihan Kamer'e "Ne gerekiyorsa yapın." talimatının verildiği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray'ın da ilgilendiği ileri sürülen oyuncuyu kadrosuna katarak transfer yarışını kazanmayı hedeflediği aktarıldı.
JORGE MENDES ARACILIK YAPIYOR
Rafael Leao'nun menajeri Jorge Mendes'in, Fenerbahçe ile Milan arasındaki temaslarda aracılık yaptığı ifade edildi.
Portekizli menajerin, bu hafta yapılması planlanan toplantının organizasyonunu üstlendiği kaydedildi.
MILAN'A 50 MİLYON EUROYA MAL OLDU
Milan, Rafael Leao'yu 2019 yılında Lille'den 49,5 milyon avro bonservis ve 500 bin euro bonus karşılığında kadrosuna katmıştı.
Bir dönem piyasa değeri 90 milyon euroya kadar yükselen Portekizli futbolcunun güncel değerinin 50 milyon avro olduğu belirtildi.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
10 Haziran 1999 doğumlu olan Rafael Leao, sol kanadın yanı sıra 10 numara ve santrfor bölgelerinde görev yapabiliyor. 1,88 metre boyundaki Portekizli futbolcunun Milan ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.
ALTERNATİF PLAN HAZIR
Fenerbahçe'nin öncelikli hedefinin Milan ile bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlamak olduğu aktarıldı.
Tarafların bonservis pazarlığında uzlaşamaması hâlinde sarı-lacivertlilerin, zorunlu satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifini masaya koyacağı ifade edildi.
AZİZ YILDIRIM DEVREYE GİRECEK
Başkan Aziz Yıldırım'ın transfer sürecine bizzat dahil olacağı öne sürüldü.
Greenwood transferinde izlenen yönteme benzer bir plan hazırlandığı, Oğuz Çetin ile Cihan Kamer'e "Ne gerekiyorsa yapın." talimatının verildiği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray'ın da ilgilendiği ileri sürülen oyuncuyu kadrosuna katarak transfer yarışını kazanmayı hedeflediği aktarıldı.
JORGE MENDES ARACILIK YAPIYOR
Rafael Leao'nun menajeri Jorge Mendes'in, Fenerbahçe ile Milan arasındaki temaslarda aracılık yaptığı ifade edildi.
Portekizli menajerin, bu hafta yapılması planlanan toplantının organizasyonunu üstlendiği kaydedildi.
MILAN'A 50 MİLYON EUROYA MAL OLDU
Milan, Rafael Leao'yu 2019 yılında Lille'den 49,5 milyon avro bonservis ve 500 bin euro bonus karşılığında kadrosuna katmıştı.
Bir dönem piyasa değeri 90 milyon euroya kadar yükselen Portekizli futbolcunun güncel değerinin 50 milyon avro olduğu belirtildi.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
10 Haziran 1999 doğumlu olan Rafael Leao, sol kanadın yanı sıra 10 numara ve santrfor bölgelerinde görev yapabiliyor. 1,88 metre boyundaki Portekizli futbolcunun Milan ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.