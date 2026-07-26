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Jamal Musiala'nın Galatasaray sözleri gündem oldu!

Galatasaray, Bayern Münih'ten Jamal Musiala'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Alman yıldızın, daha önce Galatasaray ile ilgili sözleri gündem oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 23:11 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2026 23:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Jamal Musiala'nın Galatasaray sözleri gündem oldu!
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Galatasaray, Bayern Münih'ten Jamal Musiala'yı kiralamaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman futbolcu, 2023 yılında Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynanan maçın ardından sarı-kırmızılılar ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etmişti.

Musiala, Bayern Münih'in Galatasaray karşısında deplasmanda 3-1 kazandığı maçın ardından, "Burada harika bir atmosfer vardı, bu taraftarların önünde oynamaktan gerçekten keyif aldım. Atmosfer nedeniyle bu maçı uzun süre hatırlayacağım." demişti.

23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferinin gündeme gelmesinin ardından, sarı-kırmızılılar ile ilgili daha önce söylediği bu sözler sosyal medyada gündem oldu.

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