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Şahika Ercümen'den Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın

Dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya Kaş'ta düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda iki kategoride altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 17:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şahika Ercümen'den Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın
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Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, 2 altın madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kaş ilçesinde bugün tamamlanan şampiyonada Ercümen, paletsiz ip destekli (FIM) kategorisinde 68 metre, sabit ağırlık (CWT) kategorisinde ise 65 metre derinliğe ulaşarak iki kategoride de Türkiye şampiyonu oldu.

Ercümen, gazetecilere açıklamasında, organizasyonda dört gün üst üste yarıştıkları için bu kez limitlerini zorlamadığını söyledi.

İki altın madalya kazanmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Ercümen, "Şampiyonluğu garantiledikten sonra gücümü en verimli şekilde kullanmaya odaklandım." dedi.

Türkiye'nin önde gelen serbest dalış sporcularını buluşturan şampiyonaya 22 lisanslı sporcu katıldı.

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