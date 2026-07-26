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İngiltere'nin devleri Archie Brown'ın peşinde!

Fenerbahçe, Avrupa kulüplerinin radarındaki Archie Brown için 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 11:24
Haber: Sabah
İngiltere'nin devleri Archie Brown'ın peşinde!
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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde aynı zamanda mevcut kadroda yer alan isimlerin durumu merak ediliyor. Fenerbahçe'de çok sayıda talibi bulunan tecrübeli futbolcu ile ayrılık kararı alındı.

ARCHIE BROWN'DE İHTİMAL ARTIYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'de Archie Brown için ayrılık ihtimali her geçen gün güçleniyor. 24 yaşındaki sol bek Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında bulunuyor.

DEVLER PEŞİNDE

Manchester United ve Chelsea, Fenerbahçe forması giyen Archie Brown'ın durumunu takip ediyor. Premier Lig devlerinin kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi adım atması bekleniyor. Archie Brown ile ilgili gelecek teklifleri Fenerbahçe yönetimi değerlendirmeye hazır.

20 MİLYON EURO TALEBİ

Fenerbahçe, Archie Brown'ın bonservisini 20 milyon Euro olarak belirledi. Sarı-lacivertliler, transfer pazarlıklarında bu rakamın altına inmeyi planlamıyor.

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