İngiltere'nin devleri Archie Brown'ın peşinde!

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde aynı zamanda mevcut kadroda yer alan isimlerin durumu merak ediliyor. Fenerbahçe'de çok sayıda talibi bulunan tecrübeli futbolcu ile ayrılık kararı alındı.
ARCHIE BROWN'DE İHTİMAL ARTIYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'de Archie Brown için ayrılık ihtimali her geçen gün güçleniyor. 24 yaşındaki sol bek Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında bulunuyor.
DEVLER PEŞİNDE
Manchester United ve Chelsea, Fenerbahçe forması giyen Archie Brown'ın durumunu takip ediyor. Premier Lig devlerinin kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi adım atması bekleniyor. Archie Brown ile ilgili gelecek teklifleri Fenerbahçe yönetimi değerlendirmeye hazır.
20 MİLYON EURO TALEBİ
Fenerbahçe, Archie Brown'ın bonservisini 20 milyon Euro olarak belirledi. Sarı-lacivertliler, transfer pazarlıklarında bu rakamın altına inmeyi planlamıyor.
Sarı-lacivertlilerde aynı zamanda mevcut kadroda yer alan isimlerin durumu merak ediliyor. Fenerbahçe'de çok sayıda talibi bulunan tecrübeli futbolcu ile ayrılık kararı alındı.
ARCHIE BROWN'DE İHTİMAL ARTIYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'de Archie Brown için ayrılık ihtimali her geçen gün güçleniyor. 24 yaşındaki sol bek Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında bulunuyor.
DEVLER PEŞİNDE
Manchester United ve Chelsea, Fenerbahçe forması giyen Archie Brown'ın durumunu takip ediyor. Premier Lig devlerinin kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi adım atması bekleniyor. Archie Brown ile ilgili gelecek teklifleri Fenerbahçe yönetimi değerlendirmeye hazır.
20 MİLYON EURO TALEBİ
Fenerbahçe, Archie Brown'ın bonservisini 20 milyon Euro olarak belirledi. Sarı-lacivertliler, transfer pazarlıklarında bu rakamın altına inmeyi planlamıyor.