Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Italiano ikna etmeye çalışacak!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland maçı sonrası orta sahaya takviye yapılması gerektiğini dile getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yönetim de İtalyan hocanın istediği isimler üzerine çalışmalara başladı.
Fiorentina'da forma giyen Giovanni Fabbian ismi ön plana çıktı.
TFF'NİN KOTASINA UYUYOR
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Fabian, 20 yaşında ve TFF'nin U23 kotasına uyuyor.
ITALIANO İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK
Italiano, görüşme yapacağı eski öğrencisini ikna etmeye çalışacak.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Fiorentina ile 22 maça çıkan genç isim, 1 asistlik performans sergiledi.
Fiorentina'da forma giyen Giovanni Fabbian ismi ön plana çıktı.
TFF'NİN KOTASINA UYUYOR
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Fabian, 20 yaşında ve TFF'nin U23 kotasına uyuyor.
ITALIANO İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK
Italiano, görüşme yapacağı eski öğrencisini ikna etmeye çalışacak.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Fiorentina ile 22 maça çıkan genç isim, 1 asistlik performans sergiledi.