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Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Italiano ikna etmeye çalışacak!

Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun isteği doğrultusunda orta saha takviyesi için harekete geçti. Siyah-beyazlıların gündemindeki ilk isim ise hem U23 kotasına uyan hem de İtalyan çalıştırıcının eski öğrencisi olan Fiorentinalı Giovanni Fabbian oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 10:38
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Italiano ikna etmeye çalışacak!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland maçı sonrası orta sahaya takviye yapılması gerektiğini dile getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yönetim de İtalyan hocanın istediği isimler üzerine çalışmalara başladı.

Fiorentina'da forma giyen Giovanni Fabbian ismi ön plana çıktı.

TFF'NİN KOTASINA UYUYOR

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Fabian, 20 yaşında ve TFF'nin U23 kotasına uyuyor.

ITALIANO İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK

Italiano, görüşme yapacağı eski öğrencisini ikna etmeye çalışacak.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Fiorentina ile 22 maça çıkan genç isim, 1 asistlik performans sergiledi.

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