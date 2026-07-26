Okan Buruk bileti kesti! Galatasaray'da iki isim gidiyor

Yeni sezonun hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Galatasaray, çalışmalarına Avusturya'da devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde şu ana kadar tek bir hamle yapmış ve Lesley Ugochukwu'yu duyurmuştu.
GALATASARAY'DA İKİ İSİM İÇİN KARAR
Takviye yapılacak bölgelerin yanı sıra yolların ayrılacağı isimlerle ilgili de görüşmeler devam ederken iki futbolcu kadroda düşünülmüyor.
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre yabancı kontenjanı nedeniyle Victor Nelsson satış listesine kondu.
Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği bir diğer isimse Elias Jelert.
Geçtiğimiz sezonu Southampton'da tamamlayan 23 yaşındaki sağ bekin yeniden kiralık olarak gönderilmesinin planlandığı ifade edildi.
Victor Nelsson ve Elias Jelert, Avusturya'daki ilk hazırlık maçı olan Monza karşılaşmasına ilk 11'de başlamıştı.
GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSLARI
Victor Nelsson, geçtiğimiz sezonu İtalya ekibi Verona'da kiralık olarak geçirmişti. Galatasaray'la kontratının son yılına giren Danimarkalı stoper 38 maçta süre almıştı. Geride kalan sezonu İngiliz ekibi Southampton'da geçiren Elias Jelert ise 11 maçta forma giyerken 1 asistle oynadı.
GALATASARAY'DA İKİ İSİM İÇİN KARAR
Takviye yapılacak bölgelerin yanı sıra yolların ayrılacağı isimlerle ilgili de görüşmeler devam ederken iki futbolcu kadroda düşünülmüyor.
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre yabancı kontenjanı nedeniyle Victor Nelsson satış listesine kondu.
Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği bir diğer isimse Elias Jelert.
Geçtiğimiz sezonu Southampton'da tamamlayan 23 yaşındaki sağ bekin yeniden kiralık olarak gönderilmesinin planlandığı ifade edildi.
Victor Nelsson ve Elias Jelert, Avusturya'daki ilk hazırlık maçı olan Monza karşılaşmasına ilk 11'de başlamıştı.
GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSLARI
Victor Nelsson, geçtiğimiz sezonu İtalya ekibi Verona'da kiralık olarak geçirmişti. Galatasaray'la kontratının son yılına giren Danimarkalı stoper 38 maçta süre almıştı. Geride kalan sezonu İngiliz ekibi Southampton'da geçiren Elias Jelert ise 11 maçta forma giyerken 1 asistle oynadı.