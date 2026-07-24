Haber Tarihi: 24 Temmuz 2026 12:37 - Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2026 12:37

Emekli Maaşı Resmî Gazete'de Yayımlandı mı 2026? Zam Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi mi?

Temmuz ayı emekli maaşı zammının ardından milyonlarca emekli, en düşük emekli aylığına ilişkin yasal düzenlemenin yürürlüğe girip girmediğini merak ediyor. "Emekli maaşı Resmî Gazete'de yayımlandı mı 2026?" sorusu da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Emekli Maaşı Resmî Gazete'de Yayımlandı mı 2026? Zam Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi mi?
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 Hayır. 2026 yılı en düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme henüz Resmî Gazete'de yayımlanmadı. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için TBMM'deki yasama sürecinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

TBMM'ye sunulan düzenlemeye göre en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor. Ancak bu tutarın resmiyet kazanması için kanunun Resmî Gazete'de yayımlanması şart.

Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?

Kanun teklifi;

TBMM'de kabul edildikten,
Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan,
Resmî Gazete'de yayımlandıktan sonra

yürürlüğe girecek. Düzenlemenin yayımlanmasıyla birlikte zamlı maaşlar ve varsa maaş farklarının ödeme takvimi de netleşecek.

Maaş farkları ne zaman ödenecek?


En düşük emekli maaşı düzenlemesi Resmî Gazete'de yayımlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), zam farklarının ödeme tarihini ayrıca duyuracak. Emeklilerin maaş farklarının belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara yatırılması bekleniyor.

Sonuç: Emekli Maaşı Resmî Gazete'de Yayımlandı mı 2026?

Hayır. 2026 yılı en düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme henüz Resmî Gazete'de yayımlanmadı. Düzenleme Resmî Gazete'de yayımlandıktan sonra resmen yürürlüğe girecek ve zamlı maaşlar ile maaş farklarının ödeme takvimi SGK tarafından açıklanacak.

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