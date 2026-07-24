Fenerbahçe'den Arda Okan için flaş teklif!

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de sağ bek hattı için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Nelson Semedo ile yolların ayrılması halinde oluşacak boşluğu Arda Okan Kurtulan ile doldurmayı planlıyor.
Fenerbahçe altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Göztepe'de ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.
GÖZTEPE'NİN TALEBİ 10 MİLYON EURO
İzmir temsilcisinin Arda Okan için 10 milyon euroluk bonservis beklentisi bulunduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin ise bu rakamı aşağıya çekebilmek adına para ve oyunculardan oluşan bir paket hazırladığı aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerin teklifinde 3 milyon euronun yanı sıra Ognjen Mimovic ile Rodrigo Becao'nun da yer alabileceği iddia edildi. Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içerisinde Göztepe'nin kapısını bu formülle çalmayı planladığı kaydedildi.
FENERBAHÇE ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
2019 yılında Fenerbahçe altyapısına katılan Arda Okan Kurtulan, sarı-lacivertli formayla A takım seviyesinde bir resmi karşılaşmada görev yaptı. Genç oyuncu daha sonra Adana Demirspor'a transfer olurken, Karacabey Belediyespor ve Diyarbekirspor'da da kiralık olarak forma giydi.
Arda Okan, 2025 yazında Göztepe ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
ARDA OKAN'IN İSTATİSTİKLERİ
23 yaşındaki futbolcu, 2025-26 sezonunda Göztepe formasıyla tüm kulvarlarda 32 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakaların 27'sine ilk 11'de başlayan Arda Okan, takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Genç oyuncu sezon boyunca yaklaşık 2 bin 437 dakika sahada kaldı.
Fenerbahçe altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Göztepe'de ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.
GÖZTEPE'NİN TALEBİ 10 MİLYON EURO
İzmir temsilcisinin Arda Okan için 10 milyon euroluk bonservis beklentisi bulunduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin ise bu rakamı aşağıya çekebilmek adına para ve oyunculardan oluşan bir paket hazırladığı aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerin teklifinde 3 milyon euronun yanı sıra Ognjen Mimovic ile Rodrigo Becao'nun da yer alabileceği iddia edildi. Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içerisinde Göztepe'nin kapısını bu formülle çalmayı planladığı kaydedildi.
FENERBAHÇE ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
2019 yılında Fenerbahçe altyapısına katılan Arda Okan Kurtulan, sarı-lacivertli formayla A takım seviyesinde bir resmi karşılaşmada görev yaptı. Genç oyuncu daha sonra Adana Demirspor'a transfer olurken, Karacabey Belediyespor ve Diyarbekirspor'da da kiralık olarak forma giydi.
Arda Okan, 2025 yazında Göztepe ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
ARDA OKAN'IN İSTATİSTİKLERİ
23 yaşındaki futbolcu, 2025-26 sezonunda Göztepe formasıyla tüm kulvarlarda 32 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakaların 27'sine ilk 11'de başlayan Arda Okan, takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Genç oyuncu sezon boyunca yaklaşık 2 bin 437 dakika sahada kaldı.