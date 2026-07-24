24 Temmuz
Galatasaray-Monza
21:00
24 Temmuz
Radomiak Radom-Wieczysta
19:00
24 Temmuz
Pogon Szczecin-Legia Warszawa
21:30
24 Temmuz
Como-Paris FC
1-135'
24 Temmuz
Al Ahli-V. Guimaraes
12:30
24 Temmuz
Udinese-Swansea City
14:00
24 Temmuz
Wolfsburg-Lyon
15:00
24 Temmuz
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
15:00
24 Temmuz
Eyüpspor-İstanbulspor
18:00
24 Temmuz
Rosenborg-M. United
19:00
24 Temmuz
Royal Antwerp-Olympiakos
20:00
24 Temmuz
Osasuna-Racing Santander
20:30

TFF'den MHK'ye iki neşter!

TFF, MHK'nin Portekizli hakem eğitimcileri Joao Capela ve Vitor Melo ile yollarını ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 10:58
Haber: Sporx.com
TFF'den MHK'ye iki neşter!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun Portekizli hakem eğiticimleri Vitor Melo ve Joao Capela ile yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gelişmeyi, Türkiye gazetesi köşe yazarı Ömer Faruk Ünal duyurdu.

İşte Ömer Faruk Ünal'ın satırları:

Futbol Federasyonu, nihayet çok tartışılan Portekizli hakem eğitimcileri ile yolları ayırmış!

Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo ve VAR Direktörü Joao Capela hiç dik durmadılar. Eyyam, sonlarını hazırladı.

1) Avrupa'da görev alan hakemlerimiz bir santim mesafe alamadı.

2) UEFA normlarından çok Riva'nın tavrına göre eğitim ve yorumlarını değiştiren tiplerdi.

3) VAR'dan müdahale yiyen hakemlerin cezaları ertelenmişti. Tıpkı ABD'li futbolcu Balogun gibi...

4) Bir hakemin maç alması eğitimden geçmiyor, eyyamdan geçiyordu.

5) TFF Başkanı'nın iki dudağı arasında bir eğitim modeli benimsenmişti.

6) Gelen baskı sonrası eğitimde söylediklerini, TV ekranında defalarca revize ettiler.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.