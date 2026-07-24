TFF'den MHK'ye iki neşter!

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun Portekizli hakem eğiticimleri Vitor Melo ve Joao Capela ile yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gelişmeyi, Türkiye gazetesi köşe yazarı Ömer Faruk Ünal duyurdu.
İşte Ömer Faruk Ünal'ın satırları:
Futbol Federasyonu, nihayet çok tartışılan Portekizli hakem eğitimcileri ile yolları ayırmış!
Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo ve VAR Direktörü Joao Capela hiç dik durmadılar. Eyyam, sonlarını hazırladı.
1) Avrupa'da görev alan hakemlerimiz bir santim mesafe alamadı.
2) UEFA normlarından çok Riva'nın tavrına göre eğitim ve yorumlarını değiştiren tiplerdi.
3) VAR'dan müdahale yiyen hakemlerin cezaları ertelenmişti. Tıpkı ABD'li futbolcu Balogun gibi...
4) Bir hakemin maç alması eğitimden geçmiyor, eyyamdan geçiyordu.
5) TFF Başkanı'nın iki dudağı arasında bir eğitim modeli benimsenmişti.
6) Gelen baskı sonrası eğitimde söylediklerini, TV ekranında defalarca revize ettiler.
İşte Ömer Faruk Ünal'ın satırları:
Futbol Federasyonu, nihayet çok tartışılan Portekizli hakem eğitimcileri ile yolları ayırmış!
Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo ve VAR Direktörü Joao Capela hiç dik durmadılar. Eyyam, sonlarını hazırladı.
1) Avrupa'da görev alan hakemlerimiz bir santim mesafe alamadı.
2) UEFA normlarından çok Riva'nın tavrına göre eğitim ve yorumlarını değiştiren tiplerdi.
3) VAR'dan müdahale yiyen hakemlerin cezaları ertelenmişti. Tıpkı ABD'li futbolcu Balogun gibi...
4) Bir hakemin maç alması eğitimden geçmiyor, eyyamdan geçiyordu.
5) TFF Başkanı'nın iki dudağı arasında bir eğitim modeli benimsenmişti.
6) Gelen baskı sonrası eğitimde söylediklerini, TV ekranında defalarca revize ettiler.