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Galatasaray'da iki yerli stoper hedefi

Alternatif stoper arayan Galatasaray, gözünü yerli isimlere çevirdi. Sarı-kırmızılılarda listede Yusuf Akçiçek ve Ahmetcan Kaplan bulunuyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 08:22
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da iki yerli stoper hedefi
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Galatasaray, yeni sezon öncesinde stoper rotasyonunu belirledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başta Como olmak üzere birçok kulüpten teklif alan Davinson Sanchez'i kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılı takım, 32 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif yerli solak isimler aramaya başladı.

GALATASARAY'DA YERLİ STOPER PLANI

Gelecek vaat eden Ajax'tan Ahmetcan Kaplan ve Al-Hilal'den Yusuf Akçiçek listenin ilk iki sırasına yazıldı. Florya'da yetiştikten sonra Fenerbahçe altyapısının yolunu tutan 2006 doğumlu Yusuf, geçen sezon başında 22 milyon Euro'ya Al-Hilal'e transfer oldu. Suudi Arabistan'da istediği süreleri alamayan milli savunmacı kiralık olarak düşünülüyor.

GALATASARAY'DA DİĞER ADAY

Sol stoperin diğer adayı Ahmetcan Kaplan ise sezonu NEC Nijmegen'de tamamladı. Ajax'a geri dönen 2003 doğumlu genç savunmacının mali şartları araştırılıyor. Yusuf ve Ahmetcan ihtimalini değerlendiren Galatasaray, 4 sezondur maç kaçırmayan Abdülkerim'i ekonomik kullanmanın planını yapıyor. Sözleşmesini 2 yıl için uzatan Lemina da yeni sezonda stoper rotasyonunda şans bulacak.

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