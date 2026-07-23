Napoli'den Lukaku ve Kevin De Bruyne açıklaması!

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, takım planlamasına dair önemli açıklamalarda bulundu.
"TAKIMDA KALACAK" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Manna, Türk takımlarıyla adı geçen Kevin De Bruyne'nin sözleşmesinin devam ettiğini ve takımda kalacağını söyledi.
Giovanni Manna, 35 yaşındaki futbolcuyla ilgili, "Kevin De Bruyne'nin bir karar vermesi gerekmiyor, 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Geçen yıl sakatlandı ancak sahada olduğu süre boyunca takıma katkı sağladı. Zor bir yıl geçirdi. Bazı sorunlar nedeniyle beklenen performansı göstermedi ancak o bir şampiyon ve ben herhangi bir olumsuzluk görmüyorum." dedi.
BRUYNE'NİN SÖZLERİ İÇİN AÇIKLAMA
Kevin De Bruyne, geçen sezon Napoli'de Antonio Conte dönemiyle ilgili, "Bana göre Antonio Conte, Napoli'de kalmamalıydı! Zor bir yıldı; çünkü futbol vizyonu benimkinden çok farklı...Futbol eğlenceli de olmalı, geçen yıl bize bir şekilde oynayacağımız söylendi ama verilen sözler gerçekleşmedi! 5-4-1 ile oynamak en iyi seçenek değil! Bizim en golcü oyuncumuz sadece 10 gol attı!" demişti.
Belçikalı yıldızın bu sözleriyle ilgili konuşan Giovanni Manna, "Yaptığı yorumları beğenmedim ama bu konuyu konuşacağız. Sorun değil. Kevin De Bruyne bu projenin bir parçası ve karar verilecek bir şey yok." diye konuştu.
ROMELU LUKAKU'NUN DURUMU
Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, geleceği belirsiz olan ve Türk takımlarıyla adı geçen bir diğer isim Romelu Lukaku ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
Giovanni Manna, Lukaku için Kevin De Bruyne gibi net konuşmadı ve 33 yaşındaki futbolcunun durumunun yapılacak görüşmeden sonra netlik kazanacağını söyledi.
Manna, "İyi bir Dünya Kupası geçirdi. Her dakika oynamamasına rağmen kilit bir oyuncuydu ve bunu değerlendireceğiz. Hojlund'a büyük bir yatırım yaptık ve her şeyi birbirine uyumlu hale getirmemiz gerekiyor. 50 milyon euro'luk bir forvet transfer ettik, geçerli alternatiflerimiz var ve Lukaku da geri dönüyor. Lukaku ile birlikte en iyisinin ne olacağını değerlendireceğiz. Tatilden döndüğünde bir araya gelip durumunu değerlendirmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.
"TAKIMDA KALACAK" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Manna, Türk takımlarıyla adı geçen Kevin De Bruyne'nin sözleşmesinin devam ettiğini ve takımda kalacağını söyledi.
Giovanni Manna, 35 yaşındaki futbolcuyla ilgili, "Kevin De Bruyne'nin bir karar vermesi gerekmiyor, 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Geçen yıl sakatlandı ancak sahada olduğu süre boyunca takıma katkı sağladı. Zor bir yıl geçirdi. Bazı sorunlar nedeniyle beklenen performansı göstermedi ancak o bir şampiyon ve ben herhangi bir olumsuzluk görmüyorum." dedi.
BRUYNE'NİN SÖZLERİ İÇİN AÇIKLAMA
Kevin De Bruyne, geçen sezon Napoli'de Antonio Conte dönemiyle ilgili, "Bana göre Antonio Conte, Napoli'de kalmamalıydı! Zor bir yıldı; çünkü futbol vizyonu benimkinden çok farklı...Futbol eğlenceli de olmalı, geçen yıl bize bir şekilde oynayacağımız söylendi ama verilen sözler gerçekleşmedi! 5-4-1 ile oynamak en iyi seçenek değil! Bizim en golcü oyuncumuz sadece 10 gol attı!" demişti.
Belçikalı yıldızın bu sözleriyle ilgili konuşan Giovanni Manna, "Yaptığı yorumları beğenmedim ama bu konuyu konuşacağız. Sorun değil. Kevin De Bruyne bu projenin bir parçası ve karar verilecek bir şey yok." diye konuştu.
ROMELU LUKAKU'NUN DURUMU
Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, geleceği belirsiz olan ve Türk takımlarıyla adı geçen bir diğer isim Romelu Lukaku ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
Giovanni Manna, Lukaku için Kevin De Bruyne gibi net konuşmadı ve 33 yaşındaki futbolcunun durumunun yapılacak görüşmeden sonra netlik kazanacağını söyledi.
Manna, "İyi bir Dünya Kupası geçirdi. Her dakika oynamamasına rağmen kilit bir oyuncuydu ve bunu değerlendireceğiz. Hojlund'a büyük bir yatırım yaptık ve her şeyi birbirine uyumlu hale getirmemiz gerekiyor. 50 milyon euro'luk bir forvet transfer ettik, geçerli alternatiflerimiz var ve Lukaku da geri dönüyor. Lukaku ile birlikte en iyisinin ne olacağını değerlendireceğiz. Tatilden döndüğünde bir araya gelip durumunu değerlendirmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.