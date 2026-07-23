Beşiktaş'ta Divan Kurulu üyelerinin kullanımına sunulan Divan Lokali, düzenlenen törenle açıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Törende konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yıllar sonra böylesine anlamlı bir etkinlikte yeniden bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
"Yıllar sonra böylesine anlamlı ve özel bir açılışta, bu güzel çatı altında sizlerle yeniden bir araya gelmekten dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz."
SÜLEYMAN SEBA'NIN MİRASI YAŞATILACAK
Başkan Serdal Adalı, binanın yalnızca sıradan bir yapı olmadığını, Beşiktaş'ın geçmişini ve Onursal Başkan Süleyman Seba'nın hatıralarını taşıyan tarihi bir mekan olduğunu vurguladı.
"İçinde bulunduğumuz bu bina, bizler için sadece sıradan bir yapıdan ibaret değil. Burası, bizlere Beşiktaş'ımızın o şanlı altın yıllarını fısıldayan canlı bir tarih."
Binanın her köşesinde Süleyman Seba'nın hatıralarının yaşadığını belirten Adalı, şu ifadeleri kullandı:
"Adım attığımız her köşesinde, kulübümüzün duruşunu, edebini ve büyüklüğünü bizlere miras bırakan Onursal Başkanımız, rahmetli Süleyman Seba'nın o silinmez anıları yaşıyor."
Tarihi mirasa sahip çıkmanın önemli bir sorumluluk olduğunu dile getiren Serdal Adalı, "Bizler de bu tarihi mirasa sahip çıkmayı ve o ruhu yaşatmayı en büyük sorumluluğumuz olarak görüyoruz." dedi.
DİVAN ÜYELERİNİN HİZMETİNE AÇILDI
Divan Kurulu ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından binanın Divan Lokali olarak hizmete açıldığını açıklayan Adalı, şunları söyledi:
"Divan Kurulumuz ile gerçekleştirdiğimiz verimli istişareler sonucunda, bu tarihi binayı Divan Lokali olarak siz değerli büyüklerimizin ve üyelerimizin hizmetine açıyoruz."
Yeni mekanın Beşiktaş camiası için anlamlı ve özel bir adım olduğunu ifade eden Adalı, "Beşiktaş'ımız için çok anlamlı ve özel bir hareket olarak gördüğümüz bu mekanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
"YÖNETİMİMİZE IŞIK TUTACAK"
Divan üyelerinin burada gerçekleştireceği görüşmelerin ve paylaşacağı tecrübelerin kulüp yönetimine önemli katkılar sağlayacağını belirten Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:
"İnanıyorum ki Divan Kurulu üyelerimizin burada birlikte geçireceği kıymetli vakitler, yapacağı fikir alışverişleri ve paylaşacağı tecrübeler, yönetim olarak bizlere ışık tutacak; yolumuzu daha da aydınlatarak yönetimimizi çok daha güçlü kılacaktır."
AHMET ÜRKMEZGİL'E TEŞEKKÜR
Başkan Adalı, açılış sürecindeki katkılarından dolayı Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e teşekkür etti.
"Bu sürecin başından sonuna kadar bizlerle birlikte olan, desteğini ve emeğini esirgemeyen Sayın Divan Kurulu Başkanımız Ahmet Ürkmezgil'e de huzurlarınızda gönülden teşekkür ediyorum."
MIDTJYLLAND MAÇI İÇİN DESTEK ÇAĞRISI
Konuşmasının sonunda Beşiktaş'ın Avrupa'da oynayacağı Midtjylland karşılaşmasına değinen Serdal Adalı, "Beşiktaş'ımıza bugün Avrupa sahnesinde oynayacağı Midtjylland maçında yürekten başarılar diliyorum." dedi.
Adalı, siyah-beyazlı taraftarlara maç boyunca futbolculara destek vermeleri çağrısında bulundu.
"Bugün her şeyi bir kenara bırakalım. Sadece ve sadece sahada bizim için ter döken futbolcularımıza odaklanalım."
Beşiktaş ruhunun tribünlerden sahaya yansıtılması gerektiğini vurgulayan Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlk dakikadan son düdüğe kadar onlara maksimum destek vererek, Beşiktaş ruhunu tribünlerden sahaya yansıtalım."
Başkan Serdal Adalı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
"Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize tekrar teşekkür ediyor, Divan Lokalimizin camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
"Yıllar sonra böylesine anlamlı ve özel bir açılışta, bu güzel çatı altında sizlerle yeniden bir araya gelmekten dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz."
SÜLEYMAN SEBA'NIN MİRASI YAŞATILACAK
Başkan Serdal Adalı, binanın yalnızca sıradan bir yapı olmadığını, Beşiktaş'ın geçmişini ve Onursal Başkan Süleyman Seba'nın hatıralarını taşıyan tarihi bir mekan olduğunu vurguladı.
"İçinde bulunduğumuz bu bina, bizler için sadece sıradan bir yapıdan ibaret değil. Burası, bizlere Beşiktaş'ımızın o şanlı altın yıllarını fısıldayan canlı bir tarih."
Binanın her köşesinde Süleyman Seba'nın hatıralarının yaşadığını belirten Adalı, şu ifadeleri kullandı:
"Adım attığımız her köşesinde, kulübümüzün duruşunu, edebini ve büyüklüğünü bizlere miras bırakan Onursal Başkanımız, rahmetli Süleyman Seba'nın o silinmez anıları yaşıyor."
Tarihi mirasa sahip çıkmanın önemli bir sorumluluk olduğunu dile getiren Serdal Adalı, "Bizler de bu tarihi mirasa sahip çıkmayı ve o ruhu yaşatmayı en büyük sorumluluğumuz olarak görüyoruz." dedi.
DİVAN ÜYELERİNİN HİZMETİNE AÇILDI
Divan Kurulu ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından binanın Divan Lokali olarak hizmete açıldığını açıklayan Adalı, şunları söyledi:
"Divan Kurulumuz ile gerçekleştirdiğimiz verimli istişareler sonucunda, bu tarihi binayı Divan Lokali olarak siz değerli büyüklerimizin ve üyelerimizin hizmetine açıyoruz."
Yeni mekanın Beşiktaş camiası için anlamlı ve özel bir adım olduğunu ifade eden Adalı, "Beşiktaş'ımız için çok anlamlı ve özel bir hareket olarak gördüğümüz bu mekanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
"YÖNETİMİMİZE IŞIK TUTACAK"
Divan üyelerinin burada gerçekleştireceği görüşmelerin ve paylaşacağı tecrübelerin kulüp yönetimine önemli katkılar sağlayacağını belirten Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:
"İnanıyorum ki Divan Kurulu üyelerimizin burada birlikte geçireceği kıymetli vakitler, yapacağı fikir alışverişleri ve paylaşacağı tecrübeler, yönetim olarak bizlere ışık tutacak; yolumuzu daha da aydınlatarak yönetimimizi çok daha güçlü kılacaktır."
AHMET ÜRKMEZGİL'E TEŞEKKÜR
Başkan Adalı, açılış sürecindeki katkılarından dolayı Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e teşekkür etti.
"Bu sürecin başından sonuna kadar bizlerle birlikte olan, desteğini ve emeğini esirgemeyen Sayın Divan Kurulu Başkanımız Ahmet Ürkmezgil'e de huzurlarınızda gönülden teşekkür ediyorum."
MIDTJYLLAND MAÇI İÇİN DESTEK ÇAĞRISI
Konuşmasının sonunda Beşiktaş'ın Avrupa'da oynayacağı Midtjylland karşılaşmasına değinen Serdal Adalı, "Beşiktaş'ımıza bugün Avrupa sahnesinde oynayacağı Midtjylland maçında yürekten başarılar diliyorum." dedi.
Adalı, siyah-beyazlı taraftarlara maç boyunca futbolculara destek vermeleri çağrısında bulundu.
"Bugün her şeyi bir kenara bırakalım. Sadece ve sadece sahada bizim için ter döken futbolcularımıza odaklanalım."
Beşiktaş ruhunun tribünlerden sahaya yansıtılması gerektiğini vurgulayan Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlk dakikadan son düdüğe kadar onlara maksimum destek vererek, Beşiktaş ruhunu tribünlerden sahaya yansıtalım."
Başkan Serdal Adalı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
"Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize tekrar teşekkür ediyor, Divan Lokalimizin camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."