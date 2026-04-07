Haber Tarihi: 07 Nisan 2026 16:56 - Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 16:56

KPSS BAŞVURUSU VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN | Lise (Ortaöğretim), Ön Lisans ve Lisans KPSS başvuru ve sınav tarihi bilgisi

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olma hayali kuran, geleceğini güvence altına almak için gecesini gündüzüne katarak ter döken milyonlarca adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelen o dev takvimdeydi! Çift yıllarda (2024, 2026 vb.) lise ve ön lisans mezunları için de kadro kapılarının sonuna kadar açılması sebebiyle, 2026 yılı memur adayları için adeta bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Aylar öncesinden masasının başına geçip test çözen adaylar, arama motorlarında günün en çok merak edilen o sorusunu sorguluyor: 2026 KPSS başvurusu ne zaman başlıyor? Lise (Ortaöğretim), Ön Lisans ve Lisans KPSS sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte sınav planlaması yapanların yol haritasını çizecek olan ÖSYM'nin resmi 2026 KPSS çalışma takvimi ve tüm başvuru detayları...

Yılların emeğini tek bir sınava sığdıracak olan ve hedefi 12'den vurmak isteyen adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, maraton ne zaman başlıyor ve o kritik sınav günleri takvimde nerelere denk geliyor?
2026 KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
Lisans mezunu (4 yıllık üniversite) adayların katılacağı ve hem memurluk (B Grubu) hem de uzmanlık/müfettişlik (A Grubu) kadroları için belirleyici olacak oturumların tarihleri şu şekilde belirlendi:

Başvuru Tarihleri: 1 – 13 Temmuz 2026

Sınav Tarihi (Genel Yetenek - Genel Kültür / Eğitim Bilimleri): 6 Eylül 2026

Sınav Tarihi (Alan Bilgisi 1. Gün): 12 Eylül 2026

Sınav Tarihi (Alan Bilgisi 2. Gün): 13 Eylül 2026

Sonuçların Açıklanması: 7 Ekim 2026

2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
Sadece çift yıllarda uygulanan ve 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının ter döktüğü Ön Lisans KPSS için geri sayım yaz aylarında başlayacak:


Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026

Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026

Sonuçların Açıklanması: 30 Ekim 2026

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
Lise mezunu adayların kamu personeli olabilmek için girdiği ve yine sadece iki yılda bir düzenlenen Ortaöğretim oturumu, sonbaharda gerçekleştirilecek:

Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026

Sonuçların Açıklanması: 19 Kasım 2026

2026 KPSS DHBT (DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ)
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din görevlisi olarak atanmak isteyen adayların, eğitim düzeylerine göre KPSS'ye girdikten sonra katılmaları gereken DHBT takvimi ise şu şekildedir:

Başvuru Tarihleri: 22 – 30 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 1 Kasım 2026

Sonuçların Açıklanması: 25 Kasım 2026

Diğer Haberler

Vinicius Junior'dan Xabi Alonso itirafı: 'Zor bir dönemdi' Real Madrid Vinicius Junior'dan Xabi Alonso itirafı: "Zor bir dönemdi"
Bursaspor - Ankara Demirspor maçı Eskişehir'de oynanacak TFF 2. Lig Bursaspor - Ankara Demirspor maçı Eskişehir'de oynanacak
Bekir İrtegün: ''Herkese moral oldu'' Spor Toto 1. Lig Bekir İrtegün: ''Herkese moral oldu''
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 7 Nisan 2026 Gündem Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 7 Nisan 2026
Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun krizi! E. Frankfurt Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun krizi!
Flick'ten Yamal açıklaması: 'Onu koruyacağım' Barcelona Flick'ten Yamal açıklaması: "Onu koruyacağım"
Mustafa Gürsel'den deplasman açıklaması Spor Toto 1. Lig Mustafa Gürsel'den deplasman açıklaması
Motorine zam var mı, gelecek mi? 7 Nisan güncel motorin (mazot) fiyatları Gündem Motorine zam var mı, gelecek mi? 7 Nisan güncel motorin (mazot) fiyatları
Maguire'den fedakarlık! Maaşında indirme gitti! Manchester United Maguire'den fedakarlık! Maaşında indirme gitti!
Daha fazla göster
1
TFF'den yabancı kuralı için yeni karar!
2
Trabzonspor-Galatasaray derbisi sonrası ceza yağmuru kapıda!
3
İşte Yasin Kol'a verilen derbi notu!
4
Şampiyonlar Ligi'nde şahane 2 maç!
5
Sacha Boey yerine transfer!
6
Galatasaray kenetlendi: "Derbiyi bırak, Göztepe'ye bak"
7
Antonio Conte: "Federasyon başkanı olsam beni seçerdim!"

