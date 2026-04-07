KPSS BAŞVURUSU VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN | Lise (Ortaöğretim), Ön Lisans ve Lisans KPSS başvuru ve sınav tarihi bilgisi

Yılların emeğini tek bir sınava sığdıracak olan ve hedefi 12'den vurmak isteyen adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, maraton ne zaman başlıyor ve o kritik sınav günleri takvimde nerelere denk geliyor?

Lisans mezunu (4 yıllık üniversite) adayların katılacağı ve hem memurluk (B Grubu) hem de uzmanlık/müfettişlik (A Grubu) kadroları için belirleyici olacak oturumların tarihleri şu şekilde belirlendi:

Başvuru Tarihleri: 1 – 13 Temmuz 2026

Sınav Tarihi (Genel Yetenek - Genel Kültür / Eğitim Bilimleri): 6 Eylül 2026

Sınav Tarihi (Alan Bilgisi 1. Gün): 12 Eylül 2026

Sınav Tarihi (Alan Bilgisi 2. Gün): 13 Eylül 2026

Sonuçların Açıklanması: 7 Ekim 2026

Sadece çift yıllarda uygulanan ve 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının ter döktüğü Ön Lisans KPSS için geri sayım yaz aylarında başlayacak:

Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026

Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026

Sonuçların Açıklanması: 30 Ekim 2026

Lise mezunu adayların kamu personeli olabilmek için girdiği ve yine sadece iki yılda bir düzenlenen Ortaöğretim oturumu, sonbaharda gerçekleştirilecek:

Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026

Sonuçların Açıklanması: 19 Kasım 2026

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din görevlisi olarak atanmak isteyen adayların, eğitim düzeylerine göre KPSS'ye girdikten sonra katılmaları gereken DHBT takvimi ise şu şekildedir:

Başvuru Tarihleri: 22 – 30 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 1 Kasım 2026

Sonuçların Açıklanması: 25 Kasım 2026