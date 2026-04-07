KPSS BAŞVURUSU VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN | Lise (Ortaöğretim), Ön Lisans ve Lisans KPSS başvuru ve sınav tarihi bilgisi
Haber Tarihi: 07 Nisan 2026 16:56 -
Güncelleme Tarihi:
07 Nisan 2026 16:56
KPSS BAŞVURUSU VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN | Lise (Ortaöğretim), Ön Lisans ve Lisans KPSS başvuru ve sınav tarihi bilgisi
Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olma hayali kuran, geleceğini güvence altına almak için gecesini gündüzüne katarak ter döken milyonlarca adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelen o dev takvimdeydi! Çift yıllarda (2024, 2026 vb.) lise ve ön lisans mezunları için de kadro kapılarının sonuna kadar açılması sebebiyle, 2026 yılı memur adayları için adeta bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Aylar öncesinden masasının başına geçip test çözen adaylar, arama motorlarında günün en çok merak edilen o sorusunu sorguluyor: 2026 KPSS başvurusu ne zaman başlıyor? Lise (Ortaöğretim), Ön Lisans ve Lisans KPSS sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte sınav planlaması yapanların yol haritasını çizecek olan ÖSYM'nin resmi 2026 KPSS çalışma takvimi ve tüm başvuru detayları...
Yılların emeğini tek bir sınava sığdıracak olan ve hedefi 12'den vurmak isteyen adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, maraton ne zaman başlıyor ve o kritik sınav günleri takvimde nerelere denk geliyor?
2026 KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİLisans mezunu (4 yıllık üniversite) adayların katılacağı ve hem memurluk (B Grubu) hem de uzmanlık/müfettişlik (A Grubu) kadroları için belirleyici olacak oturumların tarihleri şu şekilde belirlendi:Başvuru Tarihleri: 1 – 13 Temmuz 2026Sınav Tarihi (Genel Yetenek - Genel Kültür / Eğitim Bilimleri): 6 Eylül 2026Sınav Tarihi (Alan Bilgisi 1. Gün): 12 Eylül 2026Sınav Tarihi (Alan Bilgisi 2. Gün): 13 Eylül 2026Sonuçların Açıklanması: 7 Ekim 20262026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİSadece çift yıllarda uygulanan ve 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının ter döktüğü Ön Lisans KPSS için geri sayım yaz aylarında başlayacak:
Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026Sonuçların Açıklanması: 30 Ekim 20262026 KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİLise mezunu adayların kamu personeli olabilmek için girdiği ve yine sadece iki yılda bir düzenlenen Ortaöğretim oturumu, sonbaharda gerçekleştirilecek:Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026Sonuçların Açıklanması: 19 Kasım 20262026 KPSS DHBT (DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ)Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din görevlisi olarak atanmak isteyen adayların, eğitim düzeylerine göre KPSS'ye girdikten sonra katılmaları gereken DHBT takvimi ise şu şekildedir:Başvuru Tarihleri: 22 – 30 Eylül 2026Sınav Tarihi: 1 Kasım 2026Sonuçların Açıklanması: 25 Kasım 2026
