-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
İpek Özbey Sözcü'den ayrıldı mı? Sözcü TV'de Yılmaz Özdil ve İpek Özbey krizi!
Haber Tarihi: 07 Nisan 2026 10:12
Güncelleme Tarihi:
07 Nisan 2026 11:17
Medya kulisleri son günlerde alev alev! Aralık 2025'te yaşanan büyük yönetim değişiminin ardından Sözcü TV'nin (SZC TV) Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna oturan deneyimli gazeteci İpek Özbey hakkında ortaya atılan son iddialar gündeme bomba gibi düştü. Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan ve yeni dönemde kanalın kaptan köşküne geçen Özbey'in kanaldan ayrıldığına dair söylentiler, sosyal medyada ve haber sitelerinde fırtınalar koparıyor. Özellikle kanalın bağlı bulunduğu Sözcü Medya Grubu Başkanı Yılmaz Özdil ile gerilim yaşadığı konuşulan ünlü gazeteci için arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusu sorgulanıyor. Peki, İpek Özbey Sözcü'den ayrıldı mı? İstifa mı etti, yoksa izne mi çıkarıldı? İşte 3 Nisan 2026 itibarıyla Sözcü TV koridorlarından sızan o sarsıcı iddiaların tüm detayları…
Reyting savaşlarının yaşandığı haber kanallarında sular bir türlü durulmuyor. Planlarını haber bültenlerine göre ayarlayan ve İpek Özbey'i ekranda göremeyen izleyiciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Sözcü TV'de gerçekten bir veda mı yaşanıyor?
İPEK ÖZBEY SÖZCÜ'DEN AYRILDI MI? (İSTİFA İDDİALARI DOĞRU MU?)Kısa ve net cevap: Resmi olarak henüz HAYIR! İpek Özbey, Sözcü TV'den kesin olarak istifa ettiğine veya işten çıkarıldığına dair resmi bir açıklama yapmamıştır. Ancak medya kulislerine düşen son dakika bilgilerine göre; ortada büyük bir kriz var ve Özbey şu an fiili olarak kanal yönetiminden uzaklaşmış durumda.T24'ün edindiği ve medya dünyasını sarsan bilgilere göre; Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey'in kanalla bağlarını tamamen koparmasa da "15 günlük bir izne ayrıldığı" iddia edildi. Bu ani iznin arkasında yatan neden ise kulislerde deprem etkisi yarattı.YILMAZ ÖZDİL İLE ANLAŞMAZLIK MI YAŞANDI? (İZİN KRİZİNİN PERDE ARKASI)Sözcü TV koridorlarında yüksek sesle konuşulan iddialara göre; İpek Özbey'in 15 günlük sürpriz izne ayrılmasının temel nedeni, Aralık 2025'te Sözcü Medya Grubu Başkanı olarak göreve getirilen Yılmaz Özdil ile yaşadığı derin anlaşmazlıklar.Yayın politikaları ve kanalın yönetimi konusunda Yılmaz Özdil ile ters düştüğü iddia edilen Özbey'in, bu krizin ardından dinlenmek ve süreci değerlendirmek üzere izne çıktığı belirtiliyor. Yılmaz Özdil'in aynı günlerde sosyal medya hesabından Frank Sinatra'nın efsanevi şarkısı "My Way"in "Ve şimdi, son yaklaşıyor!" (And now, the end is near) sözlerini paylaşması, bu iddiaları daha da alevlendirdi.ARALIK 2025'TE GENEL YAYIN YÖNETMENİ OLMUŞTU!Hatırlanacağı üzere Sözcü TV, geçtiğimiz yılın son aylarında büyük bir dalgalanma yaşamış ve genel yayın yönetmeni dahil 14 gazetecinin işine son verilmişti. Bu krizin ardından kanalın başına Yılmaz Özdil getirilmiş, Halk TV'den transfer olduktan sonra kanalda önemli işlere imza atan İpek Özbey ise 2 Aralık 2025 itibarıyla Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine atanmıştı.Sadece birkaç ay süren bu yeni dönemin ardından gelen "izin ve kriz" haberleri, İpek Özbey'in Sözcü TV macerasının sonuna gelip gelmediği sorusunu akıllara kazıdı. Önümüzdeki günlerde taraflardan gelecek resmi açıklamalar, bu dev medya krizine son noktayı koyacak.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.