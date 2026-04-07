İpek Özbey Sözcü'den ayrıldı mı? Sözcü TV'de Yılmaz Özdil ve İpek Özbey krizi!

Reyting savaşlarının yaşandığı haber kanallarında sular bir türlü durulmuyor. Planlarını haber bültenlerine göre ayarlayan ve İpek Özbey'i ekranda göremeyen izleyiciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Sözcü TV'de gerçekten bir veda mı yaşanıyor?

Kısa ve net cevap: Resmi olarak henüz HAYIR! İpek Özbey, Sözcü TV'den kesin olarak istifa ettiğine veya işten çıkarıldığına dair resmi bir açıklama yapmamıştır. Ancak medya kulislerine düşen son dakika bilgilerine göre; ortada büyük bir kriz var ve Özbey şu an fiili olarak kanal yönetiminden uzaklaşmış durumda.

T24'ün edindiği ve medya dünyasını sarsan bilgilere göre; Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey'in kanalla bağlarını tamamen koparmasa da "15 günlük bir izne ayrıldığı" iddia edildi. Bu ani iznin arkasında yatan neden ise kulislerde deprem etkisi yarattı.

Sözcü TV koridorlarında yüksek sesle konuşulan iddialara göre; İpek Özbey'in 15 günlük sürpriz izne ayrılmasının temel nedeni, Aralık 2025'te Sözcü Medya Grubu Başkanı olarak göreve getirilen Yılmaz Özdil ile yaşadığı derin anlaşmazlıklar.

Yayın politikaları ve kanalın yönetimi konusunda Yılmaz Özdil ile ters düştüğü iddia edilen Özbey'in, bu krizin ardından dinlenmek ve süreci değerlendirmek üzere izne çıktığı belirtiliyor. Yılmaz Özdil'in aynı günlerde sosyal medya hesabından Frank Sinatra'nın efsanevi şarkısı "My Way"in "Ve şimdi, son yaklaşıyor!" (And now, the end is near) sözlerini paylaşması, bu iddiaları daha da alevlendirdi.

Hatırlanacağı üzere Sözcü TV, geçtiğimiz yılın son aylarında büyük bir dalgalanma yaşamış ve genel yayın yönetmeni dahil 14 gazetecinin işine son verilmişti. Bu krizin ardından kanalın başına Yılmaz Özdil getirilmiş, Halk TV'den transfer olduktan sonra kanalda önemli işlere imza atan İpek Özbey ise 2 Aralık 2025 itibarıyla Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine atanmıştı.

Sadece birkaç ay süren bu yeni dönemin ardından gelen "izin ve kriz" haberleri, İpek Özbey'in Sözcü TV macerasının sonuna gelip gelmediği sorusunu akıllara kazıdı. Önümüzdeki günlerde taraflardan gelecek resmi açıklamalar, bu dev medya krizine son noktayı koyacak.